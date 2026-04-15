В Ирландии продают целую деревню: вот за сколько можно ее купить

В Ирландии на рынке недвижимости недавно появилось интересное и довольно необычное предложение: на продажу выставили целую живописную деревню. Конечно, в ней уже давно никто не живет, иначе предложение было бы незаконным.

Всего за несколько десятков миллионов евро в Ирландии можно купить целую деревню. В ней можно и просто жить, или и в дальнейшем использовать ее как гостиничный комплекс коттеджного типа, пишет Time Out.

Что известно о деревне, которую продают в Ирландии?

Сейчас имение Village at Lyons, что дословно переводится как "Деревня на холме Лейонз", является гостиничным комплексом размером в 20 акров. Он представляет собой реконструированный поселок, что когда-то покинули все жители. Впоследствии его выкупили и превратили в гостиничный комплекс.

Расположение деревни невероятно привлекательное – всего в получасе езды от Дублина, в живописной сельской местности. Ранее в поселке стояла мельница, работали кузница и казармы, но мельница сгорела, и уже к середине прошлого века все село пришло в упадок. Поэтому в конце 1990-х его приобрел основатель авиакомпании Ryanair Тони Райан, пишет Euronews.

Он же восстановил село и превратил его в гостиничный комплекс. Сейчас поселок имеет 32 номера в нескольких домах, 5 отдельных коттеджей, в каждом из которых есть по 2 спальни, а также спа-центр. Весь комплекс оборудован максимальными удобствами, однако фасады зданий сохранили в традиционном для Ирландии дизайне: каменные блоки, серые фасады и деликатные украшения из извилистой зеленой лозы. А вокруг домиков растет знаменитая ирландская зелень, а также расположены уютные пруды с лилиями.

Цена вопроса – всего лишь 20 миллионов евро.

