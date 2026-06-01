Украинских мужчин призывного возраста могут исключить из схемы защиты ЕС, –СМИ

В Европейском Союзе уже обсуждают возможность исключить мужчин из Украины призывного возраста из расширенной схемы временной защиты.

Система временной защиты существует в ЕС с 2022 года, и сейчас в Евросоюзе активно ведутся обсуждения о том, продлевать ли ее и после 2027 года. Впрочем, в нее могут внести некоторые изменения – в частности, исключить из нее украинских мужчин призывного возраста, пишет Euroactiv.

Как могут измениться условия временной защиты?

Предложение об исключении мужчин призывного возраста из системы временной защиты возникла во время обсуждения продления Директивы ЕС. Сейчас особый статус для украинцев в Европе действует до 4 марта 2027 года, но из-за продолжения войны в Европейском Союзе уже рассматривают возможность продлить его еще на год.

Один из обсуждаемых вариантов, согласно внутреннему документу Совета ЕС – это продолжение временной защиты, но с сужением его сферы применения. В частности, из него исключат мужчин призывного возраста, а также лиц, нелегально выехавших из Украины.

Важно! Любые ограничения будут касаться только новых заявителей, пытающихся получить временную защиту, и не повлияют на людей, уже его имеющих.

Еще в прошлом году в Европейской комиссии призвали страны-члены готовиться к тому, чтобы постепенно прекратить программу временной защиты. В 2024 году там одобрили рекомендации о "скоординированном переходе" к более стабильным правовым статусам – впрочем, прогресс во многих странах пока невелик.

Многие правительства тем временем обеспокоены из-за того, что "растущая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста" – и несколько стран убеждены, что систему нужно пересмотреть и через интересы Украины, чтобы поддержать сопротивление российской агрессии и способствовать будущим усилиям по восстановлению.

Пока еще неизвестно, предложит ли Комиссия продление действия временной защиты, и какие именно изменения в него могут внести.