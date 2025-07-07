Отличился: чешский политик оболгал украинских водителей
- Чешский политик Иржи Форт сделал ложное заявление о проблемах с украинскими авто в ДТП в Чехии, утверждая, что украинские страховые компании не выплачивают компенсации в 90% случаев.
- Чешское страховое бюро и Комиссия по безопасности дорожного движения опровергли эту информацию, отметив, что украинские страховые компании придерживаются международных правил и доля незастрахованных украинских авто в ДТП незначительна.
- По данным Комиссии по безопасности дорожного движения, из 819 аварий с участием незастрахованных авто с января по май 2025 года, лишь 25 случаев были с участием украинских водителей.
Политик чешской популистской партии SPD ("Свобода и прямая демократия") заявил, что у чехов якобы возникают проблемы в случае ДТП с автомобилями на украинских номерах. Эта политическая сила регулярно публикует антиукраинские, антиправительственные и антиевропейские нарративы.
Политик Иржи Форт заявил, что в случае, если украинское авто с "Зеленой картой" попадает в ДТП в Чехии, то чешской страховой компании якобы приходится оплатить убытки, которые украинские компании-страховщики якобы "не возвращают в 90% случаях". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.
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Чешское страховое бюро прокомментировало заявление политика
Журналисты подметили, что Форт обнародовал "явно ложную" информацию. В Чешском бюро страхователей опубликовали отдельное заявление, в котором опровергли утверждение политика.
Следует отметить, что украинские страховые компании и национальный офис придерживаются международных правил без проблем и все финансовые обязательства решаются безотлагательно. Поэтому никакого негативного влияния на чешских водителей или Чешское бюро страхователей нет,
– сообщили в организации.
В бюро также добавили, что если виновником ДТП стало украинское авто без надлежащего страхования, то чешские страховщики будут требовать компенсацию с него, и на пострадавшего чешского водителя это никак не влияет.
Представитель чешской Комиссии по безопасности дорожного движения Томаш Павлик также отметил, что доля украинских авто, которые без страхования попадают в ДТП в Чехии, совсем незначительна.
С января по май 2025 года в стране всего было 819 аварий с участием незастрахованных автомобилей, и только 25 из них – с участием украинских водителей.
К слову, недавно в Чехии распространяли абсурда пропаганду о том, что Зеленский якобы купил Чешскую республику.