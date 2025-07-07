Отличился: чешский политик оболгал украинских водителей

Политик чешской популистской партии SPD ("Свобода и прямая демократия") заявил, что у чехов якобы возникают проблемы в случае ДТП с автомобилями на украинских номерах. Эта политическая сила регулярно публикует антиукраинские, антиправительственные и антиевропейские нарративы.

Политик Иржи Форт заявил, что в случае, если украинское авто с "Зеленой картой" попадает в ДТП в Чехии, то чешской страховой компании якобы приходится оплатить убытки, которые украинские компании-страховщики якобы "не возвращают в 90% случаях". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.

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Чешское страховое бюро прокомментировало заявление политика

Журналисты подметили, что Форт обнародовал "явно ложную" информацию. В Чешском бюро страхователей опубликовали отдельное заявление, в котором опровергли утверждение политика.

Следует отметить, что украинские страховые компании и национальный офис придерживаются международных правил без проблем и все финансовые обязательства решаются безотлагательно. Поэтому никакого негативного влияния на чешских водителей или Чешское бюро страхователей нет,

– сообщили в организации.

В бюро также добавили, что если виновником ДТП стало украинское авто без надлежащего страхования, то чешские страховщики будут требовать компенсацию с него, и на пострадавшего чешского водителя это никак не влияет.

Представитель чешской Комиссии по безопасности дорожного движения Томаш Павлик также отметил, что доля украинских авто, которые без страхования попадают в ДТП в Чехии, совсем незначительна.

С января по май 2025 года в стране всего было 819 аварий с участием незастрахованных автомобилей, и только 25 из них – с участием украинских водителей.

К слову, недавно в Чехии распространяли абсурда пропаганду о том, что Зеленский якобы купил Чешскую республику.