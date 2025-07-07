Політик Їржі Форт заявив, що у випадку, якщо українське авто із "Зеленою картою" потрапляє в ДТП у Чехії, то чеській страховій компанії буцімто доводиться оплатити збитки, які українські компанії-страховики нібито "не повертають у 90% випадках". Про це пише 24 Канал із посиланням на Novinky.

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Чеське страхове бюро прокоментувало заяву політика

Журналісти підмітили, що Форт оприлюднив "явно неправдиву" інформацію. У Чеському бюро страхувальників опублікували окрему заяву, у якій заперечили твердження політика.

Слід зазначити, що українські страхові компанії й національний офіс дотримуються міжнародних правил без жодних проблем і усі фінансові зобов’язання вирішуються невідкладно. Тож ніякого негативного впливу на чеських водіїв чи Чеське бюро страхувальників немає,

– повідомили в організації.

У бюро також додали, що якщо винуватцем ДТП стало українське авто без належного страхування, то чеські страховики вимагатимуть компенсацію з нього, і на постраждалого чеського водія це ніяк не впливає.

Речник чеської Комісії з безпеки дорожнього руху Томаш Павлік також зауважив, що частка українських авто, які без страхування потрапляють у ДТП в Чехії, зовсім незначна.

З січня по травень 2025 року в країні всього було 819 аварій за участі незастрахованих автомобілів, і лише 25 з них – за участі українських водіїв.

До слова, нещодавно у Чехії поширювали абсурду пропаганду про те, що Зеленський нібито купив Чеську республіку.