Пересечение границы с Польшей в пункте пропуска "Краковец" временно приостановлено. Пропуск в обоих направлениях не осуществляется как для пешеходов, так и для транспортных средств.

Причина – отсутствует электроснабжение. 24 Канал со ссылкой на ГПСУ просит граждан, которые планируют пересекать границу через этот пункт пропуска, учесть информацию.

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Почему движение через пункт "Краковец" приостановлено?

Временное отключение электроэнергии привело к приостановке пропуска людей и транспортных средств на контрольно-пропускном пункте "Краковец".

Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, специалисты активно работают над решением ситуации. По состоянию на 10:00 утра в очереди на выезд из Украины находится 30 автомобилей, а на въезд – 60 транспортных средств.

На пункте пропуска "Краковец" перебои в работе трансформатора,

– заявили в 7 пограничном Карпатском отряде в комментарии 24 Каналу.

В то же время ГПСУ призвала путешественников учесть эту информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска, где очереди меньше.

К слову, ранее 24 Канал писал об основных нюансах пересечения границы с животными.