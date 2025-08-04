Причина – відсутнє електропостачання. 24 Канал з посиланням на ДПСУ просить громадян, які планують перетинати кордон через цей пункт пропуску, врахувати інформацію.

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Чому рух через пункт "Краківець" призупинено?

Тимчасове відключення електроенергії призвело до призупинення пропуску людей і транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті "Краківець".

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання, фахівці активно працюють над вирішенням ситуації. Станом на 10:00 ранку в черзі на виїзд з України перебуває 30 автомобілів, а на в'їзд – 60 транспортних засобів.

ДПСУ закликала мандрівників врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, де черги менші.

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