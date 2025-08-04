Причина – отсутствует электроснабжение. 24 Канал со ссылкой на ГПСУ просит граждан, которые планируют пересекать границу через этот пункт пропуска, учесть информацию.
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Почему движение через пункт "Краковец" приостановлено?
Временное отключение электроэнергии привело к приостановке пропуска людей и транспортных средств на контрольно-пропускном пункте "Краковец".
Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, специалисты активно работают над решением ситуации. По состоянию на 10:00 утра в очереди на выезд из Украины находится 30 автомобилей, а на въезд – 60 транспортных средств.
На пункте пропуска "Краковец" перебои в работе трансформатора,
– заявили в 7 пограничном Карпатском отряде в комментарии 24 Каналу.
В то же время ГПСУ призвала путешественников учесть эту информацию при планировании путешествия и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска, где очереди меньше.
К слову, ранее 24 Канал писал об основных нюансах пересечения границы с животными.