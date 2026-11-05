В этих 7 странах Шенгенской зоны до сих пор проводятся проверки на границе: они будут продолжаться и в 2027

До сих пор целых восемь стран, входящих в Шенгенскую зону, проводят проверки на своих внутренних границах. При этом семь из них сообщили Еврокомиссии, что планируют сохранить контроль и в следующем году.

Уже семь стран Шенгенской зоны сообщили Европейской комиссии, что не планируют отменять проверки в 2027 году. Среди этих государств – Австрия, Дания, Италия, Германия, Норвегия, Польша, Франция и Швеция, пишет SchengenVisaInfo.

Что известно о проверках в Шенгенской зоне?

Дания, Норвегия и Швеция уже заявили, что вводят пограничный контроль на новые шестимесячные периоды, которые продлятся с 12 ноября 2026 года по 11 мая 2027 года. Меры продлеваются через пять месяцев после того, как Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапную отмену проверок.

В Дании необходимость контроля на сухопутных и морских границах с Германией объясняют рисками саботажа, организованной преступности и терроризма. Между тем в Норвегии подчеркивают опасность диверсий и угрозу энергетическому сектору. А вот в Швеции среди причин называют угрозы, исходящие от России, организованную преступность и события в Сеуте.

Однако список стран, осуществляющих контроль, постепенно сокращается: например, в Нидерландах проверки отменили в конце сентября, а Италия и Испания уже отказались от взаимных проверок на паромных маршрутах и авиарейсах. Ранее эти меры страны ввели друг против друга на фоне кризиса в Сеуте, произошедшего летом этого года.

Туристам, путешествующим в Европу, в первую очередь нужно обращать внимание на масштаб проверок. Например, в Швеции и Франции контроль осуществляется на всех внутренних границах – в том числе и с другими странами Шенгенской зоны. Между тем Германия ввела контроль на всех 9 сухопутных границах.

А вот во многих странах меры гораздо более ограниченные: Италия проверяет только границу со Словенией, Польша – границы с Германией и Литвой. В Норвегии проверяют порты и паромное сообщение.

Как это повлияет на путешественников?

Согласно Шенгенскому кодексу о границах, контроль на внутренних границах – это крайняя и временная мера. В 2024 году была проведена реформа кодекса. И согласно ей, в случае возникновения непредвиденной угрозы страны могут ввести контроль на срок до шести месяцев. Общая продолжительность таких мер не может превышать двух лет.

А вот на практике некоторые страны проводят проверки путешественников значительно дольше, просто каждый раз сообщая о введении нового периода контроля. В таком случае они ссылаются на появление новых угроз.

Но для туристов эти меры скорее означают выборочные проверки, а не полноценный паспортный контроль на каждом пункте. Если туристы передвигаются на поезде или автомобиле, они часто могут пересекать границу без остановок. Впрочем, у любого человека могут потребовать предъявить удостоверение личности.