В цих 7 країнах Шенгенської зони досі проводять перевірки на кордоні: вони триватимуть і в 2027

Вже сім країн Шенгенської зони повідомили Європейську комісію, що не планують скасовувати перевірки 2027 року. Серед цих держав – Австрія, Данія, Італія, Німеччина, Норвегія, Польща, Франція та Швеція, пише SchengenVisaInfo.

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Що відомо про перевірки у Шенгенській зоні?

Данія, Норвегія та Швеція вже заявили, що вводять контроль на кордонах на нові шестимісячні періоди, що триватимуть з 12 листопада 2026 року до 11 травня 2027 року. Продовжують заходи через п'ять місяців після того, як Єврокомісія порекомендувала почати поетапне скасування перевірок.

У Данії необхідність контролю на сухопутних та морських кордонах з Німеччиною пояснюють ризиками саботажу, організованої злочинності та тероризму. Тим часом у Норвегії наголошують на небезпеці диверсій та загрозі енергетичному сектору. А ось у Швеції серед причин називають загрози, що виходять від Росії, організовану злочинність та події у Сеуті.

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Та список країн, що проводять контроль, поступово зменшується: наприклад, у Нідерландах перевірки скасували наприкінці вересня, а Італія та Іспанія вже відмовилися від взаємних перевірок на поромних маршрутах та авіарейсах. Раніше ці заходи країни запровадили одна проти одної на тлі кризи у Сеуті, що відбулася влітку цього року.

Туристам, що подорожують до Європи, насамперед потрібно звертати увагу на масштаб перевірок. Наприклад, у Швеції та Франції контроль є на усіх внутрішніх кордонах – зокрема й з іншими країнами Шенгенської зони. Тим часом Німеччина запровадила контроль на усіх 9 сухопутних кордонах.

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А ось у багатьох країнах заходи набагато обмеженіші: Італія перевіряє тільки кордон зі Словенією, Польща – кордони з Німеччиною та Литвою. У Норвегії перевіряють порти та сполучення, пов'язані з поромами.

Як це вплине на мандрівників?

Відповідно до Шенгенського кодексу про кордони, контроль на внутрішніх кордонах – це крайній і тимчасовий захід. У 2024 році була проведена реформа кодексу. І згідно з нею, у випадку виникнення непередбачуваної загрози країни можуть запровадити контроль на термін до шести місяців. Загальна тривалість таких заходів не може перевищувати два роки.

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А ось на практиці деякі країни проводять перевірки мандрівників значно довше, просто щоразу повідомляючи про запровадження нового періоду контролю. Посилаються в такому випадку на появу нових загроз.

Але для туристів ці заходи скоріше означають випадкові перевірки, а не повноцінний паспортний контроль на кожному пункті. Якщо туристи пересуваються потягом чи автомобілем, часто можуть перетинати кордон без зупинок. Втім, у будь-якої особи можуть вимагати пред'явити посвідчення.