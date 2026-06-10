На пункте пропуска "Шегини – Медика" не будут пропускать автобусы: будут ремонтировать дорогу

Уже совсем скоро автобусы не смогут пересекать один очень популярный пункт пропуска с Польшей из-за ремонтных работ. Они начнутся 15 июня.

Водителей и туристов Львовская таможня предупреждает о том, что уже вскоре через пункт пропуска "Шегини–Медика" не будут пропускать автобусы.

Интересно "Не рай": украинка рассказала, за какие зарплаты приходится работать в Германии

Почему не будет работать пункт пропуска Шегини?

Уже 15 июня 2026 года начнутся ремонтные работы автобусной полосы на въезд в Польшу на пункте пропуска "Шегини–Медика". Старт работ запланирован на 15 июня, а сами работы продлятся до ноября 2027 года.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" на этот период осуществляться не будет,

– сообщили в таможне.

А вот пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить, как и обычно. А вот для того, чтобы пересечь границу с Польшей из Украины, нужно будет выбрать другие пункты пропуска.

Просим перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и заблаговременно информировать пассажиров,

– добавили на таможне.

Вот через какие пункты пропуска можно попасть в Польшу: