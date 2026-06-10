На пункте пропуска "Шегини – Медика" не будут пропускать автобусы: будут ремонтировать дорогу
Уже совсем скоро автобусы не смогут пересекать один очень популярный пункт пропуска с Польшей из-за ремонтных работ. Они начнутся 15 июня.
Водителей и туристов Львовская таможня предупреждает о том, что уже вскоре через пункт пропуска "Шегини–Медика" не будут пропускать автобусы.
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Почему не будет работать пункт пропуска Шегини?
Уже 15 июня 2026 года начнутся ремонтные работы автобусной полосы на въезд в Польшу на пункте пропуска "Шегини–Медика". Старт работ запланирован на 15 июня, а сами работы продлятся до ноября 2027 года.
В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" на этот период осуществляться не будет,
– сообщили в таможне.
А вот пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить, как и обычно. А вот для того, чтобы пересечь границу с Польшей из Украины, нужно будет выбрать другие пункты пропуска.
Просим перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и заблаговременно информировать пассажиров,
– добавили на таможне.
Вот через какие пункты пропуска можно попасть в Польшу:
- Ягодин – Дорогуск;
- Краковец – Корчева;
- Рава-Русская – Гребенное.