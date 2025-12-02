На Закарпатье временно ограничили движение транспорта через ключевой пункт пропуска: в чем причина

В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" со 2 декабря 2025 года продолжают действовать временные ограничения движения транспортных средств. Пограничники посоветовали путешественникам выбирать другие пункты пропуска.

Что происходит на пункте пропуска?

Согласно обновленному графику, в будние дни – с понедельника по пятницу – в период с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет временно приостановлено. Это означает, что автомобильное движение в указанные часы не будет осуществляться.

В то же время пешеходный переход будет работать в штатном режиме – без изменений и ограничений.



Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" не работает / Фото Укринформ

В чем причина?

В Госпогранслужбе объяснили, что временные сложности связаны с активной фазой ремонтных работ на мосту, которые требуют частичного перекрытия движения. По предварительным оценкам, ограничения будут действовать ориентировочно 22 суток, однако сроки могут корректировать в зависимости от хода реконструкции.

Пограничники призывают водителей заранее учитывать изменения и планировать маршруты с учетом возможных задержек. Тем, кто имеет насущную потребность пересечь границу в указанный промежуток времени, рекомендуют рассматривать альтернативные пункты пропуска.

Какие еще есть пункты пропуска на границе с Румынией?

Как пишут пограничники, кроме пункта пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" работают:

"Порубное – Сирет" – автомобильный пункт пропуска. "Дьяково – Халмеу" – еще один автомобильный пункт. "Дяковцы – Раковец" – более новый автомобильный пункт, который тоже действует на границе с Румынией. "Красноильск – Викову де Сус" – еще один автомобильный пункт.

В ведомстве напоминают, что подобные меры являются временными направлены на повышение безопасности и улучшение инфраструктуры на украинско-румынской границе.

Ранее мы писали, что пункт пропуска "Дьяковцы" на границе с Румынией временно не работал из-за отсутствия электропитания, вызванную российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако по состоянию на сейчас ситуация нормализовалась.