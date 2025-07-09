"Избегайте, как чумы": назвали самую распространенную мошенническую схему в Испании

Мошенники часто нацеливаются на туристов, потому что они плохо знают местный язык и культуру. В частности путешественники, которые были в Испании, предупредили о том, в каких случаях следует быть осторожными.

Журналисты определили самую распространенную аферу в Испании по сообщениям туристов в соцсетях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Самая распространенная афера для туристов в Испании

Туристы сообщили, что часто в Испании пытаются "развести" якобы бесплатными букетами или гаданиями по рукам.

Избегайте, как чумы, любого, кто пытается вручить вам цветы, букеты розмарина или одержим хиромантией. Даже не обращайте на них внимания,

– написал один из пользователей Reddit.

Он заметил, что сначала мошенники подают цветы или гадание как подарок, а потом требуют заплатить за это. И, хоть в принципе туристы не обязаны платить за это, злоумышленники сильно давят на чувство вины и еще и сами устанавливают цену.

Посетителям также посоветовали пристально следить за своими вещами, особенно в людных городах, ведь в Испании очень много случаев карманных краж. В частности знаменитый бульвар Лас-Рамбла в Барселоне признан одним из худших районов Европы в этом плане.

К слову, ранее мы рассказывали о самых распространенных схемах мошенников на курортах. Поэтому советуем ознакомиться, если планируете ехать в отпуск.