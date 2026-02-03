Итальянец раскрыл 10 ошибок туристов в этой стране: их совершают почти все

Италия – это невероятная страна, которая может похвастаться и невероятной культурой, и историей, и кухней, и кучей развлечений. Не удивительно, что туда приезжают миллионы туристов ежегодно.

Поездка в Италию – это невероятная возможность окунуться в совершенно другую и невероятно интересную культуру. И несколько ошибок могут, конечно, не разрушить ваше путешествие, но значительно ограничить опыт и лишить нескольких счастливых моментов, пишет Travel+Leisure.

Какие ошибки допускают туристы в Италии?

Не будьте кулинарными трусами

Возможно, вы приехали в Италию ради пиццы, но это не значит, что стоит только ею и ограничиться. Разные регионы страны могут предложить немало интересных и традиционных блюд – и вы точно пожалеете впоследствии, если их не попробуете.

В частности, в Тоскане и Умбрии традиционной закуской является куриный паштет на тосте, в Риме – говяжий хвост, а в Абруццо – душистая баранина на шампурах.

Учитывайте погоду

Особенно это важно, если вы путешествуете в несколько разных регионов Италии. Лето на большей части полуострова жаркое, но зимой температура может легко уходить в минус, или же целыми днями может дождик.

Пакуйте вещи осмотрительно, а также оставляйте гибкость в графике, чтобы легко менять планы в зависимости от капризов погоды.

Уместная одежда

Главный совет по этикету в Италии – одеваться красиво. Особенно внимательными стоит быть, если планируете посещать церкви – там желательно позаботиться о том, чтобы плечи, колени и живот были закрыты. А если вы не одеты должным образом, вас даже могут попросить уйти.

Носите наличные деньги

Италия сейчас гораздо более оцифрована, чем несколько лет назад, но для мелких покупок у уличных торговцев без наличных не обойтись.

Не ждите последней минуты, чтобы брать билеты на поезд

Билеты на поезда следует покупать заранее: популярные маршруты, особенно летом, могут быстро распродаваться. И промедление может испортить немало планов.

Проверяйте часы работы музеев и достопримечательностей

Если вы спланировали плотный график экскурсий на воскресенье или понедельник, обратите внимание на то, что многие музеи в эти дни могут просто не работать. Например, все музеи Ватикана в воскресенье не работают. А базилики и церкви могут закрываться на обеденный перерыв.

Не стойте в очереди, когда этого можно избежать

К счастью, сейчас большинство музеев Италии перешли на предварительную продажу билетов и вход в определенное время, поэтому нет никакой причины стоять в длинной очереди. Исключением из этого правила является только базилика Святого Петра в Риме – для того, чтобы не стоять в длинных очередях там, нужно забронировать частную экскурсию.

Не забывайте о чаевых

В Италии принято оставлять небольшие чаевые за хорошее обслуживание. Достаточно будет округлить сумму на несколько евро – например, если в счете указано 37 евро, можно оставить 40.

Не обходите стороной меньшие города

Рим, Флоренция и Венеция – это тройка наиболее популярных городов, и это не значит, что другие не будут интересны. Италия – это невероятная смесь различных ландшафтов, архитектуры и традиций, поэтому точно следует выделить время, чтобы увидеть хотя бы часть того, что скрывается за пределами самых популярных городов.

Не пытайтесь увидеть все

10 городов за две недели – это точно много, и такой плотный график может истощить вас и лишить радости от итальянского отпуска, пишет Business Insider. Поэтому некоторые направления лучше просто вычеркнуть, не спешить и позволить Италии очаровать вас так сильно, чтобы начать планировать следующее путешествие в страну еще в самолете назад.

