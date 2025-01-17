Об этом знают не все: нужна ли украинцам виза в Мексику

Мексика – чрезвычайная страна с уникальной историей, кухней и культурой. Туристический сезон в Мексике начнется уже в апреле, поэтому советуем подготовиться к путешествию заранее.

Гражданам Украины не нужна туристическая виза в Мексику. Для въезда необходимо лишь получить электронное разрешение ETA. Об этом пишет 24 Канал.

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Справка. Электронное разрешение для въезда в Мексику (ETA) действителен для одноразового въезда, он позволяет находиться в стране до 180 дней.

Как получить разрешение на въезд в Мексику

Заявка на электронное разрешение (ETA) для въезда в Мексику подается онлайн, и это абсолютно бесплатно.

Обычно заявка обрабатывается мгновенно или в течение нескольких минут. В некоторых случаях процедура может длиться до 24 часов.

На всякий случай, заявку стоит подать заранее, но не ранее чем за 30 дней до путешествия.

Заполняя форму, убедитесь, что ваши данные указаны правильно. Также важно, чтобы срок действия загранпаспорта не заканчивался ближайшие 6 месяцев.

Электронное разрешение нужно будет распечатать и иметь при себе во время путешествия.

Если разрешение по каким-то причинам не предоставят или у вас возникнут трудности, стоит обратиться в Посольство Мексики. Также можно попробовать оформить традиционную визу.

Кому не нужно разрешение на въезд в Мексику

ETA не нужен гражданам Украины, которые имеют действующую многократную визу или разрешение на постоянное проживание в таких странах:

Япония,

Великобритания,

страны Шенгенской зоны,

Канада,

США,

страны-члены Тихоокеанского Альянса (Колумбия, Перу, Чили).

То есть если вы имеете визу или вид на жительство в этих странах, вам не нужно делать электронное разрешение перед поездкой в Мексику.

По прибытии в страну нужно будет заполнить миграционную форму (Forma Migratoria Múltiple, FMM). Обычно ее предоставляют во время полета, но также ее можно получить в аэропорту.