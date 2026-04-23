Украинцам приготовиться: рынок работы в Польше меняется

Ситуация на рынке труда в Польше постепенно усложняется. Эксперты предупреждают о росте конкуренции за вакансии и более долгом поиске работы.

По информации GUS (Главное статистическое управление Польши), в марте средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составляла 9 652,19 злотых.

Это на 6,6% больше, чем в прошлом году, и на 5,7% больше по сравнению с февралем 2026 года. В то же время занятость в секторе предприятий сократилась: на 0,9% в годовом измерении и на 0,1% – в месячном.

Что это означает для работников?

Аналитики отмечают, что спрос на работников остается слабым, а давление на рост зарплат постепенно уменьшается. В то же время перспективы рынка оцениваются как неопределенные. Дополнительные риски создает подорожание расходов бизнеса, в частности из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что может особенно ударить по отраслям с низкой рентабельностью.

Экономисты также обращают внимание, что нынешние темпы роста зарплат остаются ниже средних показателей последних пяти лет. А динамика занятости фактически не меняется уже несколько лет подряд, без признаков улучшения.



В результате, как прогнозируют в PZU, работодатели будут нанимать осторожнее, что означает усиление конкуренции среди кандидатов и увеличение времени поиска работы. Параллельно может вырасти популярность альтернативных форм занятости – в частности гражданско-правовых договоров или открытия собственного бизнеса.

Важно! Как пишет издание InPoland, 17 апреля 2026 года вступили в силу довольно значительные изменения относительно обязательных медицинских осмотров на предприятиях. В частности, новые правила предусматривают введение электронных медицинских отчетов.

