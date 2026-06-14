Ryanair оказался под следствием: всё из-за одного случая взимания денег с родителей

Совсем недавно популярный европейский лоукостер оказался в центре скандала – оказывается, за одну неожиданную услугу в самолете пассажирам приходится доплачивать, если они летят с детьми.

Ryanair — это очень популярный лоукостер, где можно купить случайное место в самолете по минимальной цене. Впрочем, оказывается, эта политика касается не только взрослых, но и родителей с детьми – и им, чтобы сидеть вместе, приходится доплачивать, пишет Sky News.

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За что приходится доплачивать в Ryanair?

Ирландский лоукостер уже оказался под следствием из-за политики взимания платы с родителей за возможность сидеть рядом с детьми. Проводит это расследование регулятор по вопросам конкуренции и рынков Великобритании.

Дополнительный сбор составляет 10 евро за рейс – а это, по данным ведомства, может рассматриваться как несправедливое условие договора в соответствии с законами о защите прав потребителей. Авиакомпания требует, чтобы дети в возрасте от 2 до 12 лет сидели по крайней мере вместе с одним из родителей – но не предоставляет места рядом, за них нужно доплачивать отдельно.

На данный момент Ryanair – это единственная авиакомпания, которая летает из Великобритании и использует подобную практику. Также в ведомстве выясняют, не использует ли Ryanair таким образом так называемый drip pricing – когда полную стоимость услуги не объявляют сразу, а добавляют платежи по мере того, как человек оформляет бронирование.

Что интересно, плата за выбор мест применяется не на всех рейсах, а только на некоторых. Между тем в Ryanair ответили, назвав расследование "безосновательным".

Политика Ryanair в отношении рассадки семей полностью соответствует всем действующим законам и нормам и позволяет семьям экономить деньги,

– сообщил представитель компании.

Кроме того, в авиакомпании заявили, что отдельную плату не взимают непосредственно за посадку ребенка рядом с родителями, ведь все пассажиры, выбирающие конкретное место, должны оплатить сбор за бронирование.

В ведомстве подчеркнули, что расследование пока находится на начальном этапе, и поэтому окончательных выводов пока нет.