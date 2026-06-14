Ryanair – це дуже популярний лоукостер, де можна придбати випадкове місце у літаку за мінімальною ціною. Втім, виявляється, ця політика стосується не лише дорослих людей, але й батьків з дітьми – і їм для того, аби сидіти разом, доводиться доплачувати, пише Sky news.

Цікаво 5 речей, які здивували українку у Швеції: більшість і не здогадуються про них

За що доводиться доплачувати в Ryanair?

Ірландський лоукостер вже опинився під розслідуванням через політику стягнення плати з батьків за можливість сидіти біля дітей. Проводить це розслідування регулятор з питань конкуренції та ринків Великої Британії.

Додатковий збір становить 10 євро за рейс – а це за даними відомства може розглядатися як несправедлива умова договору відповідно до законів про захист прав споживачів. Авіакомпанія вимагає, щоб діти віком від 2 до 12 років сиділи принаймні разом з одним з батьків – але не надає місця поряд, за них потрібно доплатити окремо.

Наразі Ryanair – це єдина авіакомпанія, що літає з Великої Британії і використовує подібну практику. Також у відомстві розбираються, чи не використовує таким чином Ryanair так званий drip pricing – коли повну вартість послуги не оголошують одразу, а додають платежі, поки людина оформлює бронювання.

Що цікаво, плата за вибір місць застосовується не на всіх рейсах, а тільки на деяких. Тим часом в Ryanair відповіли тим, що назвали розслідування "безпідставним".

Політика Ryanair щодо розсадження сімей повністю відповідає всім чинним законам і регуляціям та дозволяє економити гроші сім’ям,

– повідомив представник компанії.

Окрім того, в авіакомпанії заявили, що окрему плату не стягують безпосередньо за посадку дитини поряд з батьками, адже усі пасажири, що обираються конкретне місце, мають сплатити збір за резервування.

У відомстві наголосили, що розслідування поки що перебуває на початковому етапі, і тому остаточних висновків поки що немає.