В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения до 10 миллионов: какое решение приняли

В воскресенье, 14 июня, в Швейцарии прошел референдум о том, следует ли ограничить численность населения страны до 10 миллионов человек. И результат совпал с предварительными прогнозами.

Как и ожидалось накануне, Швейцария отклонила предложение правой Швейцарской народной партии об ограничении численности населения. Согласно этому предложению, к 2050 году численность населения страны не должна была превышать 10 миллионов человек, пишет Reuters.

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Как прошел референдум в Швейцарии?

Референдум сравнивали с голосованием по Brexit в Великобритании в 2016 году – и он вызвал немалое беспокойство у бизнеса. Многие люди опасались, что ограничение численности населения может привести к прекращению свободного движения рабочей силы между ЕС и Швейцарией.

Но даже предварительные прогнозы, опубликованные национальной телерадиокомпанией SRF, показали, что только 45% избирателей поддержали предложение об ограничении населения, а 55% выступили против.

На рассмотрение предложение вынесла правая Швейцарская народная партия. При условии, что население все же решило бы ограничить, Швейцария должна была бы отменить соглашение о свободном передвижении с ЕС в течение ближайших 2 лет.

Впрочем, возможные побочные эффекты, которые могло повлечь за собой это решение, отпугнули большинство населения.

С самого начала ее представляли как инициативу хаоса. Избиратели опасались негативных последствий для отношений Швейцарии с ЕС и для рынка труда,

– заявил Урс Биери из социологической компании GFS Bern.

В Швейцарии многие люди беспокоились также и о достаточном количестве работников в сферах ухода и здравоохранения. Кроме того, Европейская комиссия предупредила Швейцарию, что ограничение населения страны повлияет на отношения с ЕС,

Почему в Швейцарии вообще задумались о референдуме?

В начале XXI века население Швейцарии составляло 7,2 миллиона человек, но уже в 2026 году оно превысит 9,1 миллиона. Причем из примерно 2 миллионов новоприбывших около 64% — это граждане ЕС.

Рост численности населения происходит значительно быстрее, чем в остальных соседних государствах, и преимущественно за счет иммиграции.