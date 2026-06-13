Об этом говорится на сайте правительства Финляндии.

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Что известно о рекомендациях во время атаки БПЛА в Финляндии?

В правительстве Финляндии отметили, что чрезвычайные ситуации довольно редки, кратковременны и часто происходят ночью и ранним утром.

Но, когда они случаются, на рабочих местах должны быть четкие процедуры действий.

Рекомендации также касаются государственных служащих.

Для меня особенно важно, чтобы работникам выплачивалась заработная плата в таких ситуациях. Никто не должен подвергать опасности свою личную безопасность из-за неопределенности относительно того, получит ли он заработную плату... Важно иметь исчерпывающие инструкции о том, как рабочие места должны функционировать во время чрезвычайных ситуаций, и четкую рекомендацию по выплате заработной платы,

– отметил министр занятости страны Матиас Марттинен.

Когда дроны будут залетать в Финляндию, спасательные службы будут выдавать предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Во время угрозы власти советуют людям оставаться в помещениях, поскольку передвижение на улице опасно, и перейти на удаленную работу или обучение.

В то же время власти отметили, что существуют определенные виды деятельности, которые нельзя остановить во время экстренного предупреждения, не подвергая опасности жизнь или здоровье людей. Поэтому перемещение на рабочее место может быть оправданным, если непрерывность рабочего процесса не может быть обеспечена никаким другим способом. Речь идет о работниках медучреждений, промышленности и энергетики.

Работодатели должны найти средства для минимизации рисков для здоровья и безопасности работников и уменьшения вреда для них самих. Все инструкции обязаны обсудить на рабочих местах заранее.

В случае изменения ситуации или увеличения количества случаев угроз со стороны дронов, что приведет к значительным расходам на заработную плату для работодателей, Министерство экономики и занятости проведет исследование о том, как эти расходы можно компенсировать,

– добавил министр занятости.

Напомним, что в последний раз дрон в Финляндии фиксировали в начале мая. Тогда неизвестный БПЛА был замечен недалеко от российской границы, после чего покинул территорию страны. Это был уже пятый подобный случай. Также ранее на юго-востоке Финляндии находили дроны, которые, возможно, предназначались для ударов по территории России.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что нарушение воздушного пространства страны украинскими дронами является неприемлемым, хотя Финляндия поддерживает право Украины на самооборону.