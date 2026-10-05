Незаметно добавляли 12,5 % к счету: как обманывали туристов в ресторане популярной страны

Ресторан в стране, очень популярной среди украинцев, без предупреждения добавлял к счету 12,5 % чаевых. Журналисты проверили жалобы посетителей и выяснили, как именно заведение объясняет такую практику.

Посетители известного ресторана в Праге, расположенного недалеко от Карлова моста, жаловались на то, что персонал заведения самостоятельно добавлял платежи в счет, не предупреждая об этом и не получив согласия, пишет Blikk.

Могут ли рестораны добавлять плату без предупреждения?

Об этом рассказала польская туристка Наталья – она вместе с другом побывала в очень известном ресторане в Праге. И, по ее словам, к счету добавили 12,5% чаевых, хотя она и не выбирала эту сумму и не подтверждала ее при оплате картой.

Журналисты решили проверить жалобу и сами посетили ресторан. Ни в меню, ни в карте напитков они не нашли информации об обязательных чаевых или каких-либо других дополнительных платежах. Во время оплаты официант также не предупредил о чаевых, а автоматически добавил 12,5% к счету.



Туристку не предупредили о чаевых / Фото Pexels

В результате счет, который изначально составлял 583 чешских кроны, превратился в 656 крон, то есть к нему добавилось примерно 100 гривен "рекомендуемых чаевых". Юрист Йиржи Хлань заявил, что посетителя обязательно должны заранее информировать о стоимости услуг и дополнительных платежах. Ресторан, по его словам, не имеет права взимать с клиента плату за то, что его не предупредили заранее.

При этом руководство заведения заявило, что не считает правильной практику автоматического начисления чаевых без согласия гостя. Там также подчеркнули, что рекомендуемая сумма – добровольная, а персонал якобы должен сообщать о ней при расчете.

После проверки чешскими надзорными органами официант уже не добавлял чаевые автоматически. Но в случае нарушения ресторану могла грозить очень серьезная сумма штрафа – вплоть до нескольких сотен тысяч чешских крон.