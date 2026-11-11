На элитном курорте россиян отказываются размещать в отелях и заставляют платить дважды

Крупнейший банк на Мальдивах начал блокировать все платежи, связанные с Россией – а это означает, что российских туристов, которые хотели заселиться в отели, теперь выселяют.

Российские туристы, желающие отдохнуть на Мальдивах, теперь все чаще сталкиваются с неожиданностью на стойке регистрации: оплаченные заранее деньги за проживание просто не доходят до отелей, и россиян отказываются заселять, пишет Economx.

Почему россиян отказываются заселять в отели на Мальдивах?

В конце октября крупнейший банк страны, Bank of Maldives, прекратил принимать переводы, связанные с Россией. И из-за этого отели либо требуют от гостей повторной оплаты, либо просто не заселяют их.

По данным российских СМИ, Российский союз туриндустрии уже обратился к российскому послу, аккредитованному на Мальдивах. Там хотят, чтобы чиновники договорились с местными властями о разблокировании платежей.

По состоянию на 6 ноября сумма переводов, не дошедших до адресата, уже достигла 2 миллионов долларов. При этом банк отклонял деньги даже в тех случаях, когда за бронирование платила компания, зарегистрированная за рубежом. Оплату проживания любых граждан России банк якобы автоматически считает "российской" операцией.



На Мальдивах не принимают переводы, связанные с Россией / Фото Pexels

Между тем Bank of Maldives подтвердил, что не работает с переводами, связанными с Россией. По словам представителей банка, страна входит в перечень государств с ограниченным доступом. Поэтому запрет касается не только входящих, но и исходящих платежей. Его ввели в соответствии с законодательными и регуляторными требованиями.

Именно из-за этого с бронированием начался настоящий хаос – некоторым российским туристам пришлось платить за номера повторно, а другие искали места в других отелях. Несмотря на то, что всех туристов в итоге удалось разместить, посредники понесли немалые дополнительные расходы.

А для России отказ в проведении платежей на Мальдивах – это не только неудобства для туристов. Мальдивы входят в десятку самых популярных направлений организованного туризма среди россиян и считаются дорогим курортом.

К 1 ноября 2026 года туда приехали 258,1 тысячи россиян – а это на 11,3% больше, чем годом ранее. По количеству туристов на Мальдивах Россию опережает только Китай.