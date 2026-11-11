На елітному курорті росіян відмовляються селити у готелях та змушують платити двічі

Російські туристи, що хотіли відпочивати на Мальдівах, тепер дедалі частіше стикаються із сюрпризом на рецепції: сплачені заздалегідь гроші за проживання просто не доходять до готелів, і росіян відмовляються заселяти, пише Economx.

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Чому росіян відмовляються заселяти у готелі на Мальдівах?

Наприкінці жовтня найбільший банк країни, Bank of Maldives, припинив приймати перекази, що пов'язані з Росією. І через це готелі або вимагають від гостей платити повторно, або ж просто не заселяють їх.

За даними російських ЗМІ, Російський союз туріндустрії вже звернувся до російського посла, акредитованого на Мальдівах. Там хочуть, аби чиновники домовилися з місцевою владою про розблокування платежів.

Станом на 6 листопада перекази, що не дійшли до адресата, вже досягнули суми у 2 мільйони доларів. І банк відхиляв гроші навіть у випадку, коли за бронювання платила компанія, зареєстрована за кордоном. Оплату проживання будь-яких громадян Росії банк нібито автоматично вважає "російською" операцією.

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На Мальдівах не приймають перекази, пов'язані з Росією / Фото Pexels

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Тим часом Bank of Maldives підтвердив, що не працює з переказами, що пов'язані з Росією. За словами представників банку, країна входить до переліку держав з обмеженим доступом. Тож заборона стосується не лише вхідних, але й вихідних платежів. Запровадили її відповідно до законодавчих та регуляторних вимог.

Саме через це з бронюванням почався справжній хаос – деяким російським туристам довелося платити за номери повторно, а інші шукали місця в інших готелях. Попри те, що усіх туристів зрештою вдалося поселити, посередники зазнали чималих додаткових витрат.

І для Росії відмова проводити платежі на Мальдівах – це не лише незручності для туристів. Мальдіви входять до десятки найпопулярніших напрямів організованого туризму серед росіян та вважаються дорогим курортом.

До 1 листопада 2026 року туди приїхали 258,1 тисячі росіян – а це на 11,3% більше, ніж роком раніше. За кількістю туристів випереджає Росію на Мальдівах лише Китай.