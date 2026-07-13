Из-за волны жары в Европе погибли 10 000 человек: две страны пострадали больше всех

В конце июня аномальная жара охватила всю Западную Европу –, что привело к значительному росту смертности. Уже сейчас, по подсчетам, за период высоких температур погибли более 10 000 человек.

Ученые уже признали июнь 2026 года самым жарким за последние несколько десятилетий – и такая аномальная температура привела к дополнительным смертям. Больше всего от жары пострадали люди в возрасте от 65 лет, пишет Reuters.

Как повышенная смертность в Европе связана с жарой?

Эксперты уже заявили, что повышенная смертность – это беспрецедентное явление для июня, а такое количество погибших, прежде всего, связано с изменением климата. Главный врач Государственного института сывороток Дании Лессе Вестергаард также сообщил, что уровень смертности, зафиксированный в июне 2026 года, является нетипично высоким – а резкий рост числа смертей практически невозможно объяснить ничем иным, кроме как аномальной жарой.

И такая невероятная жара, обрушившаяся на Европу в прошлом месяце, вряд ли могла возникнуть без влияния климатических изменений. Именно глобальное потепление делает такие погодные явления не только возможными, но и более частыми и продолжительными.

Для сбора данных ученые собрали статистику смертности в 27 европейских странах. Они охватили все причины смерти за период с 22 по 28 июня, когда самые высокие температуры были зафиксированы сразу в ряде стран: Испании, Франции, Великобритании.

И только за эту неделю избыточная смертность достигла целых 10 650 случаев. Для сравнения: в предыдущие восемь недель смертность в этих странах оставалась даже ниже среднестатистического уровня примерно на 500 случаев еженедельно.

В каких странах больше всего жертв?

Наиболее критическая ситуация – во Франции и Бельгии. Именно там зафиксировано больше всего сверхсмертности среди всех европейских стран. В Бельгии смертность вообще оказалась самой высокой за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.

Также аномальная температура серьезно затронула и Великобританию: отдельные исследования показывают, что в Англии и Уэльсе из-за майской и июньской жары умерли 2700 человек. В Германии в июне также по причинам, связанным с жарой, умерло более чем на 5 000 человек больше, чем средний показатель для этого периода.