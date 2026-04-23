Задержат на контроле безопасности: эти вещи лучше не класть в ручную кладь в аэропорту
- Средства для ухода за кожей, которые можно намазывать, втирать или распылять, подпадают под ограничения в отношении жидкостей и могут вызвать задержки на контроле безопасности в аэропорту.
- Немаркированные контейнеры или контейнеры под давлением, такие как спреи для лица, также могут привести к ручным проверкам или конфискации.
Если вы путешествуете за границу только с ручной кладью, к упаковке нужно отнестись очень внимательно. Мало того, что ваша сумка должна соответствовать разрешенному размеру и весу, она также не должна содержать нескольких предметов.
Средства для ухода за лицом чрезвычайно важны во время путешествия, вот только если вы положите их все в вашу ручную кладь, служба безопасности аэропорта может задержать вас, пишет Express.
Что не стоит класть в ручную кладь в аэропорту?
Есть несколько возможных причин, почему средства для ухода за кожей могут вызвать задержки и проблемы на границе.
Многие путешественники сейчас пакуют полный комплекс средств по уходу за кожей в ручную кладь, но может быть трудно понять, какие средства разрешены. Как правило, если продукт можно намазывать, втирать или распылять, он обычно подпадает под ограничения по жидкостям в аэропорту,
– поделилась эксперт Риса Фоммачан.
И немало путаницы возникает со средствами, которые выпускаются в форме желе, бальзамов или стиков – ведь все они являются жидкостями в соответствии с правилами аэропортов. То же касается масок для лица или глаз. Если же не придерживаетесь этих правил, в лучшем случае это приведет к задержке при прохождении контроля безопасности. Но существует также вероятность, что средства у вас просто конфискуют, пишет Mirror.
Немаркированные контейнеры лучше не класть в ручную кладь / Фото Pexels
Но есть и еще одна проблема. Часто для того, чтобы соблюдать правила относительно жидкостей, люди переливают средства в меньшие контейнеры. И немаркированные баночки также могут вызвать вопросы на границе и привести к ручным проверкам. Вероятно, вручную придется проверять также любые контейнеры под давлением: спреи для лица, лаки для волос или солнцезащитные средства.
Поэтому когда говорится об уходе за кожей, меньше часто означает больше. И упрощенный подход к уходу за кожей в путешествиях точно будет работать лучше.
