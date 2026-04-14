В самом центре пустыни Саудовская Аравия создала реку с тысячами деревьев на берегах

Саудовской Аравии удалось превратить очищенные сточные воды из столицы страны в полноводную реку с цветущими берегами. Она простирается через центр Аравийской пустыни на 120 километров в долину Вади-Ханифа.

Ежедневно Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, направляет в канал, проходящий через долину в пустыне, около 1 миллиарда кубических метров воды из смеси грунтовых и очищенных вод, пишет Econews.

Интересно Никогда не надевайте это в самолет: в Ryanair предупредили пассажиров о популярном аксессуаре

Как в центре пустыни создали реку?

Уже сейчас в самом центре Аравийской пустыни путешественники могут увидеть живой зеленый коридор, питающий очищенные сточные воды из столицы. Впрочем, превращения грязной воды в постоянный поток – это сложный процесс, включающий не только насосы и трубы, но и природные подходы.

В частности в Саудовской Аравии изменили формы водотоков, чтобы вода могла очищаться прямо во время движения. А открытый канал, простирающийся на 57 километров, укрепили не только плотинами и бетоном, но и скальными образованиями. Кроме того, уже существует специальная инфраструктура для биологической очистки: станция, имеющая площадь более 100 000 квадратных метров и использует 140 водоспускных ячеек и аэрацию, чтобы очистить воду и поднять в ней содержание кислорода.

Но одной воды в пустыне недостаточно: исследователи провели масштабные работы по восстановлению растительности. Вдоль канала высадили десятки тысяч пустынных деревьев и тысячи пальм, чтобы стабилизировать берега и расширить тень в городе.

А во время исследования комплекса Вади-Ханифа уже удалось зафиксировать 15 видов птиц и 9 видов рыб: это только показывает, насколько быстро могут формироваться пищевые цепи в очищенной городской воде.

Но не все так радужно: авторы исследования 2024 года сообщили, что признаки загрязнения по всей долине различаются: в некоторых частях канала зафиксировали повышенный уровень аммиака и тяжелых металлов из-за промышленного загрязнения, а в других – фекальные бактерии.

Важно! Саудовская Аравия расположена в одном из самых засушливых уголков мира, где в течение года выпадает менее, чем 100 миллиметров осадков. И во всей стране из-за засушливого жаркого климата нет постоянных рек. Вместо них используют водные каналы, называемые вади. По сути вади – это сухое русло реки, что заполняется водой искусственно, или же во время ливней, пишет Times of India.

Что еще следует знать туристам за границей?