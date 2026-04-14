Щодня Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії, направляє у канал, що проходить через долину у пустелі, близько 1 мільярда кубічних метрів води з суміші ґрунтових та очищених вод, пише Econews.

Як у центрі пустелі створили річку?

Вже зараз у самому центрі Аравійської пустелі мандрівники можуть побачити живий зелений коридор, що живлять очищені стічні води зі столиці. Втім, перетворення брудної води на постійний потік – це складний процес, що включає не лише насоси та труби, але й природні підходи.

Зокрема у Саудівській Аравії змінили форми водотоків, аби вода могла очищатися прямо під час руху. А відкритий канал, що простягається на 57 кілометрів, укріпили не лише греблями та бетоном, але й скельними утвореннями. Окрім того, вже існує спеціальна інфраструктура для біологічного очищення: станція, що має площу у понад 100 000 квадратних метрів та використовує 140 водоспускних комірок і аерацію, аби очистити воду та підняти у ній вміст кисню.

Але однієї води у пустелі недостатньо: дослідники провели масштабні роботи з відновлення рослинності. Вздовж каналу висадили десятки тисяч пустельних дерев та тисячі пальм, аби стабілізувати береги та розширити тінь у місті.

А під час дослідження комплексу Ваді-Ханіфа вже вдалося зафіксувати 15 видів птахів та 9 видів риб: це лише показує, наскільки швидко можуть формуватися харчові ланцюги в очищеній міській воді.

Та не все так райдужно: автори дослідження 2024 року повідомили, що ознаки забруднення по всій долині різняться: в деяких частинах каналу зафіксували підвищений рівень аміаку та важких металів через промислове забруднення, а в інших – фекальні бактерії.

Важливо! Саудівська Аравія розташована в одному з найпосушливіших куточків світу, де протягом року випадає менше, ніж 100 міліметрів опадів. І у всій країні через посушливий жаркий клімат немає постійних річок. Замість них використовують водні канали, що називаються ваді. По суті ваді – це сухе річище річки, що заповнюється водою штучно, або ж під час злив, пише Times of India.

