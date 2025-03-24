Скандал на борту Ryanair: мужчина выдал себя за дипломата ООН и задержал рейс

В январе на борту Ryanair случился инцидент. Из-за пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и оскорблял бортпроводников, пришлось задержать рейс и вызвать полицию.

Компания возбудила уголовное дело против пассажира и подала на него в суд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Что известно об инциденте

Инцидент произошел в январе 2025 года во время рейса с Канарских островов в Испанию. Во время посадки один из пассажиров представился дипломатом ООН с "дипломатическим иммунитетом". Мужчина заявил, что якобы имеет право занять любое место, независимо от того, что указано в его посадочном талоне.

Когда бортпроводники попросили пассажира продемонстрировать его посадочный талон, то он начал их оскорблять и отказался оставить занятое место. Работники пытались решить инцидент по-доброму, однако впоследствии таки вызвали полицию, которая силой высадила "дипломата" из самолета.

Из-за этой ситуации рейс задержали на 40 минут. В Ryanair, сообщили, что это привело к "лишним неудобствам" для 137 пассажиров на борту.

Через несколько месяцев компания инициировала частное уголовное преследование против нарушителя и отметила, что "придерживается строгой политики нулевой толерантности к неправомерному поведению пассажиров".

Неприемлемо, что пассажиры, многие из которых находятся в отпуске с семьей, испытывают неоправданную задержку из-за недисциплинированного поведения одного пассажира. Но, к сожалению, именно так и произошло с пассажирами рейса из Лансароте в Сантьяго в январе, когда недисциплинированный пассажир спровоцировал задержку вылета из-за своего неподобающего поведения,

– сообщили в Ryanair.

Делом занимается испанский суд. За такое нарушение лжедипломату могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 месяцев или штраф от 6 до 18 месячных окладов.

К слову, в феврале лоукостер Ryanair раскритиковали из-за строгой политики в отношении багажа. Компания оштрафовала пассажирку за бутылку воды, которая была прикреплена к рюкзаку.