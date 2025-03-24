Компанія порушила кримінальну справу проти пасажира та подала на нього в суд. Про це пише 24 Канал із посиланням на Independent.

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Що відомо про інцидент

Інцидент трапився в січні 2025 року під час рейсу з Канарських островів до Іспанії. Під час посадки один із пасажирів представився дипломатом ООН із "дипломатичним імунітетом". Чоловік заявив, що нібито має право зайняти будь-яке місце, незалежно від того, що зазначено в його посадковому талоні.

Коли бортпровідники попросили пасажира продемонструвати його посадковий талон, то він почав їх ображати та відмовився залишити зайняте місце. Працівники намагалися владнати інцидент по-доброму, проте згодом таки викликали поліцію, яка силою висадила "дипломата" з літака.

Через цю ситуацію рейс затримали на 40 хвилин. У Ryanair, повідомили що це призвело до "зайвих незручностей" для 137 пасажирів на борту.

Через кілька місяців компанія ініціювала приватне кримінальне переслідування проти порушника й наголосила, що "дотримується суворої політики нульової толерантності до неправомірної поведінки пасажирів".

Неприйнятно, що пасажири, багато з яких перебувають у відпустці з сім'єю, зазнають невиправданої затримки через недисципліновану поведінку одного пасажира. Але, на жаль, саме так і сталося з пасажирами рейсу з Лансароте в Сантьяго в січні, коли недисциплінований пасажир спровокував затримку вильоту через свою неналежну поведінку,

– повідомили в Ryanair.

Справою займається іспанський суд. За таке порушення лжедипломату можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 12 місяців або штраф від 6 до 18 місячних окладів.

До слова, у лютому лоукостер Ryanair розкритикували через сувору політику щодо багажу. Компанія оштрафувала пасажирку за пляшку води, яка була прикріплена до рюкзака.