После "отвратительного открытия" блогер всегда советует проверять одну вещь в отеле: какую именно

Отдых в отеле должен быть настоящим релаксом –не нужно думать ни об уборке, ни о приготовлении пищи. И именно поэтому даже на пике популярности краткосрочной аренды немало людей во время отпуска выбирают именно жизнь в отелях.

Даже в дорогих гостиничных номерах туристов могут постигнуть очень неприятные сюрпризы – и эксперту по путешествиям Эми Джонс пришлось убедиться в этом на собственном опыте, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Поэтому она советует после заселения в номер всегда смотреть на одну вещь.

На что обращать внимание в гостиничном номере?

Очень часто у горничных нет достаточно времени, чтобы как следует поубирать гостиничный номер – и поэтому порой можно наткнуться в нем на вещи предыдущих гостей.

После того как я зарегистрировался в своей якобы чистой спальне в разных отелях, я нашел на полу штаны, полбутылки воды, что все еще лежала в холодильнике, грязный халат и простыню, заляпанную кровью,

– поделилась эксперт.

Впрочем, есть еще одна вещь, которая не такая заметная, но может оказаться даже более "отвратительной". И именно на нее Эми Джонс советует обращать внимание прежде всего.

Очень часто в гостиничных номерах предлагают наборы для приготовления чая и кофе, а графин с водой и стеклянный стакан можно найти всегда. И женщине неоднократно приходилось видеть, как горничные просто промывают чашки водой в ванной и протирают их тряпками для уборки. Этого достаточно, чтобы избавиться от разводов от кофе и чая, но совсем недостаточно, чтобы посуда стала по-настоящему чистой.

Поэтому не стоит сразу же пользоваться любой стеклянной посудой, найденной в гостиничном номере, ведь вы точно не можете знать, мыли ли ее качественно после того, как из нее пил кто-то другой. Вместо этого лучше самостоятельно прокипятить чайник и почистить чашки горячей водой.

К слову, в отелях есть еще несколько грязных мест, о которых не подозревают большинство людей, пишет Travel+Leisure. Вот к чему стоит относиться осторожно:

декоративные подушки;

телефон;

душевая кабинка и ванна.

Что еще нужно знать туристам?