Після "огидного відкриття" блогерка завжди радить перевіряти одну річ у готелі: яку саме
- Емі Джонс радить перевіряти чистоту скляного посуду в готельних номерах, оскільки він може бути недостатньо якісно помитим.
- Варто обережно ставитися до декоративних подушок, телефону та душової кабінки у готелях, де можуть бути приховані забруднення.
Відпочинок в готелі має бути справжнім релаксом – не потрібно думати ані про прибирання, ані про приготування їжі. І саме через це навіть на піку популярності короткострокової оренди чимало людей під час відпустки обирають саме життя в готелях.
Навіть у дорогих готельних номерах туристів можуть спіткати дуже неприємні сюрпризи – і експертці з подорожей Емі Джонс довелося переконатися у цьому на власному досвіді, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Тож вона радить після заселення у номер завжди дивитися на одну річ.
На що звертати увагу у готельному номері?
Дуже часто у покоївок немає вдосталь часу, аби як слід поприбирати готельний номер – і тому часом можна наштовхнутися у ньому на речі попередніх гостей.
Після того як я зареєструвався у своїй нібито чистій спальні в різних готелях, я знайшов на підлозі штани, півпляшки води, що все ще лежала в холодильнику, брудний халат і простирадло, заляпане кров’ю,
– поділилася експертка.
Втім, є ще одна річ, яка не така помітна, але може виявитися навіть більш "огидною". І саме на неї Емі Джонс радить звертати увагу передусім.
Дуже часто у готельних номерах пропонують набори для приготування чаю та кави, а графин з водою та скляний стакан можна знайти завжди. І жінці неодноразово доводилося бачити, як покоївки просто промивають чашки водою у ванній та протирають їх ганчірками для прибирання. Цього достатньо, аби позбутися розводів від кави та чаю, але зовсім недостатньо, аби посуд став по-справжньому чистим.
Тож не варто одразу ж користуватися будь-яким скляним посудом, знайденим у готельному номері, адже ви точно не можете знати, чи мили його якісно після того, як з нього пив хтось інший. Натомість краще самостійно прокип'ятити чайник та почистити чашки гарячою водою.
До слова, у готелях є ще кілька брудних місць, про які не підозрюють більшість людей, пише Travel+Leisure. Ось до чого варто ставитися обережно:
- декоративні подушки;
- телефон;
- душова кабінка та ванна.
