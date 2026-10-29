Пилот Ryanair передал код 7700 непосредственно перед посадкой: вот что произошло на борту

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел в Манчестер из Севильи, подал сигнал бедствия 7700 примерно за 20 минут до приземления.

Незадолго до приземления в аэропорту Манчестера самолет Ryanair подал универсальный сигнал тревоги 7700 – и причина этого сигнала находилась на борту самолета. Одному из пассажиров стало плохо, пишет Onet.

Почему самолет Ryanair подал сигнал 7700?

Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737-800 с бортовым номером EI-DWX, выполнявшего рейс из Севильи в Манчестер. Самолет продолжил полет до города и благополучно приземлился в местном аэропорту, а пассажира, почувствовавшего недомогание, на земле уже ожидали медицинские бригады, которые оказали ему помощь.

Самолет должен был вылететь из Севильи в 20:20 по местному времени, но в итоге поднялся в воздух только в 21:33. А вот высадка в Манчестере состоялась уже в 23:30. Представитель авиакомпании подтвердил, что на борту произошел инцидент, потребовавший медицинского вмешательства.

Одному из пассажиров на борту стало плохо во время полета, и поэтому экипаж заранее вызвал медицинскую помощь, которая должна была ждать самолет после приземления в аэропорту.

Что такое код 7700?

Код 7700 – это универсальный код транспондера. Пилот использует его в случае, если на борту возникла внезапная угроза или техническая проблема, требующая немедленной помощи.

Важно понимать, что далеко не всегда код 7700 означает серьезную опасность: обычно это процедура безопасности, применяемая в случае мелких неисправностей, плохого самочувствия членов экипажа или пассажира. Это позволяет получить приоритет при посадке.