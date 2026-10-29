Пілот Ryanair подав код 7700 просто перед посадкою: ось що трапилося на борту

Літак Ryanair подав сигнал тривоги / Колаж 24 Каналу
Літак авіакомпанії Ryanair, що летів до Манчестера з Севільї, подав сигнал тривоги 7700 приблизно за 20 хвилин до приземлення.
Незадовго до приземлення в аеропорту Манчестера літак Ryanair подав універсальний сигнал тривоги 7700 – і причина цього сигналу перебувала на борту судна. Одному з пасажирів стало погано, пише Onet.
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Чому літак Ryanair подав сигнал 7700?
Інцидент трапився на борту літака Boeing 737-800 з бортовим номером EI-DWX, що виконував рейс із Севільї до Манчестера. Літак продовжив політ до міста та благополучно приземлився в місцевому аеропорту, а на пасажира, який занедужав, на землі вже чекали медичні бригади, що надали йому допомогу.
Літак мав вилетіти із Севільї о 20:20 за місцевим часом, але зрештою піднявся в повітря лише о 21:33. А ось висадка в Манчестері відбулася вже о 23:30. Представник авіакомпанії підтвердив, що на борту трапився інцидент, що вимагав медичного втручання.
Одному з пасажирів на борту стало погано під час польоту, і тому екіпаж завчасно викликав медичну допомогу, що мала чекати на літак після приземлення в аеропорту.
Що таке код 7700?
Код 7700 – це універсальний код транспондера. Пілот використовує його, якщо на борту з'явилася раптова загроза чи технічна проблема, що вимагає негайної допомоги.
Важливо розуміти, що далеко не завжди код 7700 означає серйозну небезпеку: зазвичай це процедура безпеки, що застосовується у випадку дрібних несправностей, поганого самопочуття членів екіпажу чи пасажира. Це дозволяє отримати пріоритет під час посадки.
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