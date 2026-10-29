Пілот Ryanair подав код 7700 просто перед посадкою: ось що трапилося на борту

Незадовго до приземлення в аеропорту Манчестера літак Ryanair подав універсальний сигнал тривоги 7700 – і причина цього сигналу перебувала на борту судна. Одному з пасажирів стало погано, пише Onet.

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Чому літак Ryanair подав сигнал 7700?

Інцидент трапився на борту літака Boeing 737-800 з бортовим номером EI-DWX, що виконував рейс із Севільї до Манчестера. Літак продовжив політ до міста та благополучно приземлився в місцевому аеропорту, а на пасажира, який занедужав, на землі вже чекали медичні бригади, що надали йому допомогу.

Літак мав вилетіти із Севільї о 20:20 за місцевим часом, але зрештою піднявся в повітря лише о 21:33. А ось висадка в Манчестері відбулася вже о 23:30. Представник авіакомпанії підтвердив, що на борту трапився інцидент, що вимагав медичного втручання.

Одному з пасажирів на борту стало погано під час польоту, і тому екіпаж завчасно викликав медичну допомогу, що мала чекати на літак після приземлення в аеропорту.

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Що таке код 7700?

Код 7700 – це універсальний код транспондера. Пілот використовує його, якщо на борту з'явилася раптова загроза чи технічна проблема, що вимагає негайної допомоги.

Важливо розуміти, що далеко не завжди код 7700 означає серйозну небезпеку: зазвичай це процедура безпеки, що застосовується у випадку дрібних несправностей, поганого самопочуття членів екіпажу чи пасажира. Це дозволяє отримати пріоритет під час посадки.