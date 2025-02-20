В Саудовской Аравии построят американские горки, которых мир не видел: кровь закипает от кадров

В городе-парке Киддия в Саудовской Аравии строится огромный развлекательный центр площадью 376 квадратных километров. Среди его достопримечательностей будет тематический парк Six Flags с самыми высокими и быстрыми американскими горками в мире.

Также в планах – сооружение в тематическом парке особого гоночного трека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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В Саудовской Аравии появятся уникальные американские горки

С 2019 года Six Flags находится в разгаре строительства. В тематическом парке планируют разместить 28 аттракционов.

Среди самых ожидаемых аттракционов – американские горки Falcon's Flight, которые обещают стать изюминкой парка. Протягиваясь примерно на 4 километра в длину, аттракцион будет подниматься на исключительную высоту 195 метров.

Вагонетки развивают максимальную скорость 250 километров в час, предлагая посетителям захватывающие впечатления. Кроме того, любителей острых ощущений ждет адреналиновый спуск с высоты 158 метров над склоном холма.

В Саудовской Аравии построят самые быстрые и высокие американские горки / Фото sixflagsqiddiyacity

Falcon's Flight сможет вместить до четырнадцати человек одновременно. Каждая вагонетка будет оснащена современным изогнутым лобовым стеклом, что еще больше улучшит впечатления для любителей острых ощущений.

А для энтузиастов автоспорта в 2027 году в Киддия будет построен уникальный гоночный трек. В будущем на этой площадке планируется проведение престижного Гран-при "Формулы-1".

Тематический парк Six Flags должен дебютировать в конце 2025 года, хотя точная дата открытия еще не определена.

К слову, сейчас самыми быстрыми американскими горками в мире являются Ferrari World Abu Dhabi. На них вагонетки развивают скорость до 240 километров в час.