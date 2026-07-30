Несколько неожиданных городов признаны самыми гостеприимными в Европе: туристам там всегда рады
Прежде чем отправляться в поездку за границу, не помешает узнать, как в том или ином городе относятся к туристам. А в мировом рейтинге городов в первую двадцатку самых гостеприимных вошли целых 9 населенных пунктов из Европы.
В этом году самым гостеприимным городом Европы для туристов неожиданно признали Лондон, пишет Euronews. А вот первое место в мире занял Сингапур.
Какие города в мире и Европе самые гостеприимные для туристов?
В мировой список самых гостеприимных городов мира попал не только Лондон, но и еще один британский город – Эдинбург. Он занял 11-е место.
Но Великобритания – это не единственная страна, из которой сразу два города попали в рейтинг. На 9-м и 10-м местах оказались датские Копенгаген и Орхус соответственно. А вот из Чехии в рейтинг попали Прага (16-е место) и Брно (20-е место).
Лондон признан самым гостеприимным городом Европы / Фото Pexels
Вот какие города были признаны самыми гостеприимными в мире:
- Сингапур;
- Лондон, Великобритания;
- Сидней, Австралия;
- Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США;
- Бостон, Массачусетс, США;
- Остров Пенанг, Малайзия;
- Гаага, Нидерланды;
- Гонконг;
- Копенгаген, Дания;
- Орхус, Дания;
- Эдинбург, Великобритания;
- Утрехт, Нидерланды;
- Давао, Филиппины;
- Оттава, Канада;
- Мельбурн, Австралия;
- Прага, Чехия;
- Амстердам, Нидерланды;
- Торонто, Канада;
- Монреаль, Канада;
- Брно, Чехия.
Таким образом, самой гостеприимной страной в целом, согласно этому рейтингу от Holafly, можно считать Канаду, ведь сразу три города из этой страны вошли в первую двадцатку. Оценка всех городов проводилась по критериям открытости визового режима, шкале открытости Henley, а также по количеству пунктов туристической и информационной помощи по всей стране.