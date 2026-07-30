Несколько неожиданных городов признаны самыми гостеприимными в Европе: туристам там всегда рады

Прежде чем отправляться в поездку за границу, не помешает узнать, как в том или ином городе относятся к туристам. А в мировом рейтинге городов в первую двадцатку самых гостеприимных вошли целых 9 населенных пунктов из Европы.

В этом году самым гостеприимным городом Европы для туристов неожиданно признали Лондон, пишет Euronews. А вот первое место в мире занял Сингапур.

Какие города в мире и Европе самые гостеприимные для туристов?

В мировой список самых гостеприимных городов мира попал не только Лондон, но и еще один британский город – Эдинбург. Он занял 11-е место.

Но Великобритания – это не единственная страна, из которой сразу два города попали в рейтинг. На 9-м и 10-м местах оказались датские Копенгаген и Орхус соответственно. А вот из Чехии в рейтинг попали Прага (16-е место) и Брно (20-е место).



Лондон признан самым гостеприимным городом Европы / Фото Pexels

Вот какие города были признаны самыми гостеприимными в мире:

Сингапур; Лондон, Великобритания; Сидней, Австралия; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США; Бостон, Массачусетс, США; Остров Пенанг, Малайзия; Гаага, Нидерланды; Гонконг; Копенгаген, Дания; Орхус, Дания; Эдинбург, Великобритания; Утрехт, Нидерланды; Давао, Филиппины; Оттава, Канада; Мельбурн, Австралия; Прага, Чехия; Амстердам, Нидерланды; Торонто, Канада; Монреаль, Канада; Брно, Чехия.

Таким образом, самой гостеприимной страной в целом, согласно этому рейтингу от Holafly, можно считать Канаду, ведь сразу три города из этой страны вошли в первую двадцатку. Оценка всех городов проводилась по критериям открытости визового режима, шкале открытости Henley, а также по количеству пунктов туристической и информационной помощи по всей стране.