Эти аэропорты Европы лучшие для путешествий: все туристы ими очень довольны
- Международный совет аэропортов определил лучшие аэропорты по уровню обслуживания, наградив 100 из них.
- К лучшим аэропортам Европы входят аэропорты Измира, Барселоны, Милана, Реуса, Рима, Скопье и Тбилиси.
Международные перелеты почти неизбежно предусматривают долгое ожидание у выхода на посадку, в зале ожидания и тому подобное. Но это ожидание в некоторых аэропортах может быть намного приятнее, чем в других.
Полет к месту отпуска или отдыха – это то, что во многом задает тон ко всему путешествию, и, конечно же, хочется, чтобы этот тон оказался приятным, пишет Euronews.
Какие аэропорты считаются лучшими?
Международный совет аэропортов объявил, какие аэропорты лучшие в мире по уровню обслуживания клиентов. Для того, чтобы узнать ответ, проводился опрос среди 700 000 пассажиров, и аж 100 аэропортов получили награды за качество обслуживания.
Если вы хотите, чтобы ваше путешествие было как можно более удобным, уже начиная с аэропорта, тогда нужно выбрать один из этих семи:
- аэропорт Измира имени Аднана Мендереса в Турции;
- аэропорт Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса;
- аэропорт Милана Линате;
- аэропорт Реуса в Испании, аэропорт Рима Фьюмичино;
- Международный аэропорт Скопье в Северной Македонии;
- Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели в Грузии.
Для проведения опроса пассажиров случайным образом выбирают у выходов на посадку или прибытие и расспрашивают об их опыте в аэропорту. При этом вопросы касаются очень многих аспектов – от регистрации, шопинга и питания до безопасности.
