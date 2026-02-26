Політ до місця відпустки чи відпочинку – це те, що багато в чому задає тон до всієї подорожі, і, звісно ж, хочеться, аби цей тон виявився приємним, пише Euronews.

Які аеропорти вважаються найкращими?

Міжнародна рада аеропортів оголосила, які аеропорти найкращі у світі за рівнем обслуговування клієнтів. Для того, аби дізнатися відповідь, проводилося опитування серед 700 000 пасажирів, і аж 100 аеропортів отримали нагороди за якість обслуговування.

Якщо ви хочете, аби ваша подорож була якомога зручнішою, вже починаючи з аеропорту, тоді потрібно обрати один з цих семи:

аеропорт Ізміра імені Аднана Мендереса в Туреччині;

аеропорт Барселона-Ель-Прат імені Жозепа Таррадельяса;

аеропорт Мілана Лінате;

аеропорт Реуса в Іспанії, аеропорт Риму Ф'юмічіно;

Міжнародний аеропорт Скоп'є в Північній Македонії;

Міжнародний аеропорт Тбілісі імені Шота Руставелі в Грузії.

Для проведення опитування пасажирів випадковим чином обирають біля виходів на посадку чи прибуття та розпитують про їхній досвід в аеропорту. При цьому питання стосуються дуже багатьох аспектів – від реєстрації, шопінгу та харчування до безпеки.

Водночас один аеропорт Європи було визнано найбільш завантаженим на континенті – щодня він приймає 1490 рейсів. Це аеропорт Стамбула – і якщо вам хочеться спокійного та розслабленого польоту, його краще уникати, пише Express.

