Полет к месту отпуска или отдыха – это то, что во многом задает тон ко всему путешествию, и, конечно же, хочется, чтобы этот тон оказался приятным, пишет Euronews.

Интересно Без этого завернут на границе: сколько денег надо брать с собой в Польшу

Какие аэропорты считаются лучшими?

Международный совет аэропортов объявил, какие аэропорты лучшие в мире по уровню обслуживания клиентов. Для того, чтобы узнать ответ, проводился опрос среди 700 000 пассажиров, и аж 100 аэропортов получили награды за качество обслуживания.

Если вы хотите, чтобы ваше путешествие было как можно более удобным, уже начиная с аэропорта, тогда нужно выбрать один из этих семи:

аэропорт Измира имени Аднана Мендереса в Турции;

аэропорт Барселона-Эль-Прат имени Жозепа Таррадельяса;

аэропорт Милана Линате;

аэропорт Реуса в Испании, аэропорт Рима Фьюмичино;

Международный аэропорт Скопье в Северной Македонии;

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели в Грузии.

Для проведения опроса пассажиров случайным образом выбирают у выходов на посадку или прибытие и расспрашивают об их опыте в аэропорту. При этом вопросы касаются очень многих аспектов – от регистрации, шопинга и питания до безопасности.

Интересно! В то же время один аэропорт Европы был признан самым загруженным на континенте – ежедневно он принимает 1490 рейсов. Это аэропорт Стамбула – и если вам хочется спокойного и расслабленного полета, его лучше избегать, пишет Express.

Что еще следует знать туристам за рубежом?