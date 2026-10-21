Более 100 тысяч евро в год: какие профессии в Германии приносят наибольший доход

Врачи, руководители и инженеры возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Германии по итогам 2025 – 2026 годов. Их годовые доходы достигают 70 – 150 тысяч евро брутто на фоне дефицита квалифицированных специалистов.

По данным Федерального статистического ведомства Германии Destatis, общая медианная зарплата штатных сотрудников в стране составила 54 066 евро брутто в год с учетом специальных выплат. В то же время средняя зарплата достигла отметки 64 441 евро, а десятая часть наиболее высокооплачиваемых специалистов получает от 100 719 евро.

Географический разрыв в доходах остается заметным по всей стране. В западных землях работники получают в среднем 55 435 евро, тогда как в восточных регионах без учета Берлина этот показатель составляет 46 013 евро брутто.

Медицина и инженерия сохраняют лидерство по уровню доходов

Согласно отчету Stepstone Gehaltsreport 2026, первенство по уровню зарплат уверенно удерживают врачи. Медианный доход медиков достигает 105 500 евро в год, а специалисты узкого профиля и руководители отделений зарабатывают значительно больше.

Инженеры занимают второе место с медианной заработной платой около 75 000 евро в год благодаря развитой автомобильной промышленности и машиностроению. Опытные разработчики систем автоматизации и специалисты в области возобновляемой энергетики могут претендовать на заработок до 90 000 евро.

Руководящие должности в больших корпорациях, банках и фармацевтике гарантируют доходы от 80 000 до 150 000 евро в год. Между тем в сфере образования и государственной службы выплаты более стабильны, однако и более скромны – от 45 000 до 70 000 евро.

Изменения в IT-секторе и рабочие специальности

Федеральное агентство труда констатирует трансформацию технологического рынка труда. Общего дефицита разработчиков в Германии больше нет, а медианная ставка программистов составляет от 6 300 до 6 700 евро в месяц. Устойчивый спрос с годовыми окладами свыше 100 000 евро сохраняется лишь на ведущих архитекторов облачных решений, специалистов по кибербезопасности и искусственному интеллекту.

Сегмент квалифицированных рабочих профессий демонстрирует острую нехватку кадров. В ремесленной сфере вакансии остаются открытыми в среднем 242 дня против 167 дней в среднем по рынку. Электрики, мехатроники, сантехники и специалисты по системам вентиляции без высшего образования стабильно зарабатывают от 35 000 до 60 000 евро в год.

Региональный уровень доходов традиционно выше в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Гамбурге. Впрочем, эксперты предупреждают, что высокие зарплаты в южных мегаполисах нивелируются рекордной стоимостью аренды жилья.

Реалии трудоустройства украинцев без знания языка

По последним официальным данным ведомства по труду, общий кадровый дефицит в настоящее время охватывает 157 групп профессий. Ключевым препятствием для иностранных специалистов в медицине, юриспруденции и образовании является процесс подтверждения дипломов и языковой ценз.

Английский язык позволяет устроиться на работу в основном только в международных IT-хабах и финансовых структурах. Для получения конкурентоспособной зарплаты в других сферах обязательным является владение немецким языком на уровне от B1 до B2.

Кстати, сообщалось, что с 1 ноября 2026 года Германия ужесточает правила сдачи языкового экзамена для мигрантов. При этом экзамен может быть не засчитан в случае провала хотя бы одной из его устных или письменных частей.

Напомним, ранее мы писали о трудоустройстве украинцев в Германии, где к концу 2025 года работу имели уже более половины зарегистрированных граждан, находящихся под временной защитой.