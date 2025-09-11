Самый большой в мире айсберг, известный как A23a, сейчас уже приближается к концу своей жизни и, вероятно, не доживет даже до конца осени.

40 лет назад айсберг A23a откололся от края Антарктиды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Тогда он был вдвое больше Лондона и имел вес чуть меньше триллиона тонн.

Интересно От нескольких евро до сотен: сколько надо иметь при себе средств для въезда в разные страны Европы

Что происходит с крупнейшим в мире айсбергом?

Когда-то айсберг размером с Рот-Айленд угрожал местам кормления пингвинов на отдаленном острове в Атлантическом океане. Однако сейчас он начинает раскалываться на более мелкие кусочки и вряд ли доживет даже до конца ноября.

Тед Скамбос, ученый из Университета Колорадо, считает, что с айсбергом может произойти внезапный обвал, подобный лавине льда в море. Это не впервые такое происходит с айсебргами, но каждый раз это большое и зрелищное событие.

Впервые А23ф откололся от антарктического шельфового ледника Фильхнер-Ренне в 1986 году вдоль массивной трещины, которую ученые заметили еще за несколько десятилетий до того и назвали "Большой пропастью". После этого около трех с половиной десятилетий у самого южного континента мира, застряв на морском дне Ведднелла. Уже в 2020 году он откололся и начал дрейфовать на север.

В августе прошлого года он снова застрял, вращаясь в вихре океана, известный как колонна Тейлора. В марте он сел на мель в 40 милях от побережья Южной Джорджии. Айсберг уже образовал несколько меньших кусочков, но спутниковые снимки NASA еще несколько дней назад показывали, что эти меньшие айсберги были прикреплены к А23а.

Но айсберг отнесло так далеко на север, что он оказался в месте, где ледники такого размера просто не могут выжить. Это часть нормального жизненного цикла айсбергов – и это то, что происходит уже тысячи лет, и вряд ли является следствием изменения климата.

Ученые ожидают, что разрушение айсберга ускорится, и к концу сезона А23а, вероятно, быстро распадется, продвигаясь дальше на север.

Какие еще новости о природных явлениях стоит знать?