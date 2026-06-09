Среди скал и над пропастью: этот аэропорт самый опасный в мире

Самый опасный в мире аэропорт начал работать в 1964 году – и только за последние два десятилетия там зафиксировали 56 смертельных случаев и еще 7 смертельных аварий. Несмотря на это, аэропорт и в дальнейшем работает и пользуется большой популярностью.

Даже самых уверенных летчиков может пугать одно лишь упоминание об одном аэропорте,, который заслуженно считается самым опасным в мире. Он расположен в Гималаях на потрясающей высоте 2844 метра, пишет Express.

Интересно Финская авиакомпания запускает новую функцию на самолетах: пассажирам она понравится

Чем опасен аэропорт Тенцинг-Гиллари?

Аэропорт Тенцинг-Гиллари расположен в Лукли, что в Непале. Но то, что он прячется высоко в горах – это далеко не единственное, что делает его невероятно опасным. Тенцинг-Гиллари имеет коварную взлетно-посадочную полосу – ее ширина составляет всего лишь 20 метров.

Для альпинистов, мечтающих покорить Эверест этот аэропорт – самый лучший путь. А вот для пилотов самолетов приземление в Лукле становится настоящим испытанием на прочность духа.

Обычные международные аэропорты обычно имеют более 3 километров асфальтового покрытия для приземления и взлета, а вот в Непале полоса тянется только на 527 метров. И если этого недостаточно, она также имеет 12% угол подъема, что помогает самолетам отчаянно снижать скорость перед тем, как они выедут на границу дороги.

Возможности для ошибки там нет – если промахнуться во время посадки, самолет врежется в сплошную каменную горную стену. Если же не справиться с управлением и вовремя не остановить самолет – он сорвется с обрыва высотой 600 метров, ведь одна из полос упирается прямо в обрыв.

Невероятно опасный аэропорт в Непале: смотрите видео

Lukla Airport, официально известный как Tenzing-Hillary Airport, широко считается одним из самых опасных аэропортов мира https://t.co/2u6S2t5LNQ pic.twitter.com/JLP8sB1qbh - Фахад Наим (@Fahadnaimb) 25 ноября, 2025

Только с 2004 года в аэропорту уже зафиксировали 56 смертельных случаев и 7 смертельных аварий. И даже на этом опасность не заканчивается: разреженный на такой высоте горный воздух значительно ограничивает способность самолета генерировать мощность и подъемную силу – и поэтому торможение превращается в очень сложную задачу.

А непредсказуемая гималайская погода вносит еще один фактор риска: сильные снегопады и внезапные покровы тумана заставляли не один самолет разворачиваться в воздух и направляться обратно в столицу Непала, Катманду.

Во время сезона муссонов в Тенцинг-Гиллари не долетает примерно половина из всех запланированных рейсов. Впрочем, в пиковый сезон ежедневно в аэропорт прилетает и вылетает из него около 50 рейсов.

В кабине пилота в этом аэропорту вы не найдете новичков: для того, чтобы осуществить даже короткий 40-минутный полет, пилотам сначала нужно провести по крайней мере 100 коротких взлетов и посадок, иметь год непальского летного опыта и выполнить 10 безупречных полетов с сертифицированным инструктором.