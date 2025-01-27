Определили самый счастливый город мира: он "прячется" в Европе

Эксперты назвали самый счастливый город 2024 года. И несмотря на то, что он имеет интересную историческую архитектуру, там совсем мало туристов.

Этот город занял первое место в рейтинге Happy City Index 2024. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой город назвали самым счастливым в мире

Говорится о городе Орхус в Дании, который расположен на восточном побережье полуострова Ютландия. Он известен своей живописной набережной, музеями, живописными городскими пейзажами и волшебными мощеными улочками.

Рейтинг Happy City Index 2024 учитывал такие факторы, как: мобильность, зеленые насаждения и образование. Орхус оказался лучшим по этим показателям.



Набережная города Орхус / Unsplash

Среди самых известных частей города – живописный Латинский квартал с красивыми домами и разнообразными барами. Также там размещено множество бутиков, где продают изделия ручной работы.

Отдельного внимания стоят и художественный музей ARoS Aarhus Kunstmuseum, ботанический сад и Орхуский храм.

Несмотря на все свои прелести и то, что это второй по населению город Дании, Орхус гораздо менее известен, чем столица Копенгаген. И там действительно очень мало туристов.