Где живет Санта: как добраться до секретной локации в Лапландии

Когда говорят о настоящем доме Санты, многие представляют северный полюс - но на самом деле его официальная резиденция расположена в Лапландии, что в Финляндии. Именно там, неподалеку от городка Рованиеми, можно найти знаменитое Santa Claus Village, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

Больше об этом – расскажет 24 Канал со ссылкой на Lapland.fi.

Смотрите также Главная елка Украины: когда, где и за чьи деньги ее установят

Где расположена резиденция Санты в Финляндии?

Santa Claus Village расположен примерно в восьми километрах к северу от центра Рованиеми. Через территорию деревни проходит линия Арктического круга, которая четко обозначена на площади и стала одной из главных туристических достопримечательностей.

Там же расположена и почтовая станция Санты, куда ежегодно приходят тысячи писем из разных уголков мира. Туристы могут отправить собственные открытки, получив особый штамп Арктического круга.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.

Как добраться до резиденции Санты?

Добраться до Santa Claus Village не сложно. Из центра Рованиеми курсирует общественный автобус № 8, который следует непосредственно к деревне. Для туристов также доступен Santa Express Bus, особенно популярный в праздничный период.

Путешествие на автомобиле или такси займет около 10 минут по дороге E75, что делает резиденцию доступной для путешественников с семьями и багажом. Многие туристические агентства предлагают организованные экскурсии, которые включают трансфер, встречу с Сантой, катание на оленях или хаски, что делает поездку максимально комфортной.



Как добраться до секретной локации в Лапландии / Фото Unsplash

Полезные советы

Как пишет The Guardian, для комфортного пребывания в резиденции туристам советуют приезжать в теплой многослойной одежде зимой и водонепроницаемой обуви.

Все магазины на территории предлагают уникальные сувениры, куклы, открытки и специальные штампы из Арктического круга.

Santa Claus Village – не просто туристическая аттракция. Это символ рождественской магии и зимней культуры Финляндии, один из самых известных направлений Лапландии. Его популярность приносит значительные доходы, но также ставит вызовы по сохранению окружающей среды и контроля туристической нагрузки.

В каких странах Европы самый доступный зимний отдых?