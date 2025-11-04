Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Где и когда установят елку в Киеве?

В КГГА указали, что по-прежнему, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию. Расходы на ее установку на себя возьмут меценаты.

"По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков. Организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности", – говорится в сообщении.

Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Подготовку планируют начать с 8 ноября. Локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря.

Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут. Также указывается, что Совет обороны рекомендует РГА и предпринимателям ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества и Нового 2026 года.

Главная елка в Киеве в 2024 году: какой она была