Родители могут даже не знать учителей: украинка рассказала о школе в США

Для многих украинских родителей школьные собрания ассоциируются с общей встречей всего класса, долгими разговорами об успеваемости детей и постоянными чатами. Украинка Анна, которая живет на юге штата Иллинойс, рассказала, что в школе ее детей общение с родителями организовано совсем по-другому.

Вместо общего собрания там проводят короткие индивидуальные встречи с педагогами, а значительную часть информации отправляют по электронной почте или через Google Classroom. Анна поделилась своим опытом в инстаграме. Ее рассказ вызвал дискуссию среди украинцев: одни захотели такого же формата, другие увидели в нем существенные минусы.

Как проходят встречи с учителями в Иллинойсе

По словам Анны, в начальной школе ее детей такие встречи проходят два раза в год. Учитель заранее отправляет родителям электронное письмо, в котором можно выбрать удобное время для личной беседы.

Сама украинка записалась на 17:30, а общение с учительницей длилось около 15 минут. Привычных общих собраний, на которых одновременно присутствуют все родители класса, в этой школе нет.

Почти нет и общих родительских чатов. Из-за этого семьи могут мало знать друг о друге, если их дети не дружат, не ходят вместе на дни рождения или не общаются вне школы.

В средней школе, которая в этом районе охватывает 6–8 классы, личного контакта с педагогами может быть еще меньше. Анна рассказала, что не знает учителей своего восьмиклассника лично. Если с учебой все в порядке и проблем не возникает, записываться на встречу необязательно, а нужную информацию родители получают по электронной почте или через Google Classroom.

Украинцы вспомнили многочасовые родительские собрания

В комментариях многие пользователи сравнили этот опыт со своими родительскими собраниями в Украине. Некоторые вспомнили собрания, на которых перед всеми присутствующими часами обсуждали поведение и успеваемость отдельных детей.

Это намного лучше, чем у нас на общем собрании, когда классный руководитель перед всеми родителями каждого обсуждала, какой тот не такой, тот плохо себя ведет, тот такой предмет не знает, тот вот... И так три часа. А потом список, на что нужно сдать деньги,

– написала пользовательница alexandra_a022.

Бывшая классная руководительница enjoyenglish_withnat также вспомнила, что к обычным вопросам учителя должны были добавлять тематические беседы для родителей, поэтому встречи могли длиться полтора-два часа.

Когда я была классным руководителем, нам нужно было еще проводить 15 минут тематической беседы по "воспитанию" родителей. Поэтому родители тратили по 1,5–2 часа на такие собрания,

– рассказала она.

В то же время пользовательница mulchyk написала, что подобный формат существует и в некоторых частных школах Украины. По ее словам, общие собрания там проводят только тогда, когда директору нужно сообщить важную информацию, а обучение конкретного ребенка обсуждают с педагогом лично или онлайн.

Короткие встречи понравились не всем

Часть украинцев обратила внимание и на другую сторону такого подхода. Некоторые ценят общие собрания за возможность познакомиться с родителями одноклассников своего ребенка и лучше почувствовать, чем живет класс.

Нравятся наши украинские родительские собрания, где чувствуется, что все – одна большая семья. А здесь бывает, что где-то на площадке родители пересекаются – ни "добрый день", ни "до свидания",

– написала olenalosynska.

Другие усомнились, достаточно ли коротких разговоров несколько раз в год, если у школьника возникают трудности. Пользовательница oli4ka_dar_dan отметила, что результаты тестов и диаграммы не всегда помогают понять, справляется ли ребенок с программой и где именно ему нужна помощь.

Хорошо сказано про 30 минут с учителем в год, и никто не сообщает, успевает ли ребенок усваивать программу или нет, какие есть проблемы с обучением,

– написала она.

Еще одна украинка рассказала, что хорошо знает всех учителей своего ребенка от детского сада до 10 класса. Поэтому опыт Анны не стоит воспринимать как единственное правило для американских школ: способ общения с родителями может отличаться в зависимости от штата, школьного округа и конкретного учебного заведения.