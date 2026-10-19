Замість загальних зборів там проводять короткі індивідуальні зустрічі з педагогами, а значну частину інформації надсилають електронною поштою або через Google Classroom. Своїм досвідом Анна поділилася в Instagram. Її розповідь викликала дискусію серед українців: одні захотіли такого ж формату, інші побачили в ньому суттєві мінуси.

Як проходять зустрічі з учителями в Іллінойсі

За словами Анни, у початковій школі її дітей такі зустрічі відбуваються двічі на рік. Учитель заздалегідь надсилає батькам електронного листа, де можна обрати зручний час для особистої розмови.

Сама українка записалася на 17:30, а спілкування з учителькою тривало близько 15 хвилин. Звичних загальних зборів, під час яких одночасно присутні всі батьки класу, у цій школі немає.

Майже немає й спільних батьківських чатів. Через це родини можуть мало знати одна про одну, якщо їхні діти не дружать, не ходять разом на дні народження або не спілкуються поза школою.

У середній школі, яка в цьому районі охоплює 6 – 8 класи, особистого контакту з педагогами може бути ще менше. Анна розповіла, що не знає вчителів своєї дитини-восьмикласника особисто. Якщо з навчанням усе гаразд і проблем не виникає, записуватися на зустріч необов'язково, а потрібну інформацію батьки отримують електронною поштою або через Google Classroom.

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Українці згадали багатогодинні збори

У коментарях чимало користувачів порівняли цей досвід із власними батьківськими зборами в Україні. Дехто пригадав зустрічі, на яких перед усіма присутніми могли годинами обговорювати поведінку та успішність окремих дітей.

Це набагато краще, ніж у нас на загальних зборах класний керівник перед усіма батьками кожного обговорювала, який той не такий, той погано поводиться, той такий предмет не знає, той те... І так три години. А потім список, на що треба гроші здати,

– написала користувачка alexandra_a022.

Колишня класна керівниця enjoyenglish_withnat також пригадала, що до звичайних питань учителі мали додавати тематичні бесіди для батьків, тому зустрічі могли тривати півтори-дві години.

Коли я була класним керівником, нам потрібно було ще проводити 15 хвилин тематичної розмови на "виховання" батьків. Тому батьки витрачали по 1,5 – 2 години на такі збори,

– розповіла вона.

Водночас користувачка mulchyk написала, що подібний формат є і в деяких приватних школах України. За її словами, загальні зустрічі там проводять лише тоді, коли директору потрібно повідомити важливу інформацію, а навчання конкретної дитини обговорюють із педагогом особисто або онлайн.

Короткі зустрічі сподобалися не всім

Частина українців звернула увагу і на інший бік такого підходу. Дехто цінує загальні збори за можливість познайомитися з батьками однокласників своєї дитини та краще відчувати, чим живе клас.

Подобаються наші українські батьківські збори, де відчувається, що всі – велика родина. А тут буває десь на майданчику батьки пересікаються – ні добрий день, ні до побачення,

– написала olenalosynska.

Інші засумнівалися, чи достатньо короткої розмови кілька разів на рік, якщо у школяра виникають труднощі. Користувачка oli4ka_dar_dan зазначила, що результати тестів та діаграми не завжди допомагають зрозуміти, чи справляється дитина з програмою і де саме їй потрібна допомога.

Гарно сказано про 30 хвилин з учителем за рік, і ніхто не повідомляє, чи встигає дитина засвоювати програму, чи ні, які є проблеми з навчанням,

– написала вона.

Ще одна українка розповіла, що добре знає всіх учителів своєї дитини від дитсадка до 10 класу. Тому досвід Анни не варто сприймати як єдине правило для американських шкіл: спосіб спілкування з батьками може відрізнятися залежно від штату, шкільного округу та конкретного закладу.