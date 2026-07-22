В варшавской школе много украинских детей: почему возмутился один из родителей
В школе № 191 в Варшаве в отдельных классах дети из других стран составляют от трети до половины учеников. Один из родителей заявил, что в некоторых классах половина школьников
Заместитель директора объяснила, почему в школе учится так много иностранцев, и опровергла утверждения о том, что из-за них родители забирают своих детей. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, передает 24 Канал.
Отец заявил о проблемах с интеграцией
Отец одного из учеников считает, что чиновники в сфере образования должны обратить внимание на распределение иностранных школьников между варшавскими школами. По его мнению, когда в одном учебном заведении их слишком много, это не способствует интеграции.
Никто ничего с этим не делает. Все делают вид, что проблем нет,
– заявил мужчина.
Он также утверждает, что из-за большого количества детей из других стран некоторые родители переводят своих детей в другие школы.
В школе объяснили ситуацию
Заместитель директора подтвердила, что в отдельных классах иностранцы составляют от трети до половины учеников. Школа расположена в районе Мокотув, где проживает много граждан других стран, и должна принимать детей, проживающих поблизости.
По ее словам, некоторые школы также направляют украинских учеников в школу № 191. В то же время детей из других районов учебное заведение не принимает, а равномерно распределить иностранных школьников между классами удается не всегда.
В школе учатся дети из Украины, Беларуси и Индии. Для учеников, которым требовалась помощь с польским языком, создали подготовительный класс. Впоследствии он стал отдельным классом, где сейчас учатся 11 детей из Украины и Беларуси.
Заместитель директора опровергла, что родители забирают детей из школы из-за иностранных учеников. По ее словам, если школьников и переводят, то в спортивные учебные заведения.
В 2025 году в государственных школах Варшавы обучались 29,5 тысячи детей из других стран. Из них 21 тысяча – украинцы.