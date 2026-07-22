В варшавской школе много украинских детей: почему возмутился один из родителей

В школе № 191 в Варшаве в отдельных классах дети из других стран составляют от трети до половины учеников. Один из родителей заявил, что в некоторых классах половина школьников – украинцы, и выразил недовольство тем, как иностранных детей распределяют между учебными заведениями.

Заместитель директора объяснила, почему в школе учится так много иностранцев, и опровергла утверждения о том, что из-за них родители забирают своих детей. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, передает 24 Канал.

Отец заявил о проблемах с интеграцией

Отец одного из учеников считает, что чиновники в сфере образования должны обратить внимание на распределение иностранных школьников между варшавскими школами. По его мнению, когда в одном учебном заведении их слишком много, это не способствует интеграции.

Никто ничего с этим не делает. Все делают вид, что проблем нет,

– заявил мужчина.

Он также утверждает, что из-за большого количества детей из других стран некоторые родители переводят своих детей в другие школы.

В школе объяснили ситуацию

Заместитель директора подтвердила, что в отдельных классах иностранцы составляют от трети до половины учеников. Школа расположена в районе Мокотув, где проживает много граждан других стран, и должна принимать детей, проживающих поблизости.

По ее словам, некоторые школы также направляют украинских учеников в школу № 191. В то же время детей из других районов учебное заведение не принимает, а равномерно распределить иностранных школьников между классами удается не всегда.

В школе учатся дети из Украины, Беларуси и Индии. Для учеников, которым требовалась помощь с польским языком, создали подготовительный класс. Впоследствии он стал отдельным классом, где сейчас учатся 11 детей из Украины и Беларуси.

Заместитель директора опровергла, что родители забирают детей из школы из-за иностранных учеников. По ее словам, если школьников и переводят, то в спортивные учебные заведения.

В 2025 году в государственных школах Варшавы обучались 29,5 тысячи детей из других стран. Из них 21 тысяча – украинцы.