Шторм сорвал посадку Ryanair в Британии: самолет приземлился за тысячи километров

В двух наиболее загруженных аэропортах Великобритании – Хитроу и Гатвик – пришлось отменить десятки рейсов. А один из самолетов из-за этого вообще был вынужден приземлиться в Испании.

Шторм "Боэло" недавно достиг Великобритании – и из-за связанной с ним опасности самолет Ryanair, который должен был прилететь в страну, был вынужден изменить маршрут и вместо этого приземлился в Испании, пишет The Independent.

Почему самолет Ryanair приземлился не в той стране?

Рейс FR2955 вылетел из аэропорта Дублина в 22:19 в субботу и должен был следовать в Ньюки в графстве Корнуолл, а уже после этого – в Бристоль. Обычно перелет между этими городами короткий и длится менее полутора часов, но из-за плохой погоды посадку пришлось отменить.

Самолет Boeing 737-800 набрал крейсерскую высоту в 27 000 футов, а после этого уже начал снижаться для захода на посадку в аэропорту Бристоля. Но погода оказалась слишком сложной, поэтому от посадки пришлось отказаться. А по данным сервиса отслеживания авиарейсов, самолету пришлось улететь почти на 1600 километров от Бристоля, пересечь Ла-Манш, пролететь над Францией, а затем он направился на юг Испании.

Только в воскресенье в 01:16 самолет приземлился в аэропорту Аликанте – Эльче. Произошло это примерно через три часа после вылета из Дублина. Представитель Ryanair пояснил, что рейс из Аликанте в Ньюки сначала перенаправили в Дублин из-за сильного ветра в первом аэропорту.

В это время пассажиры оставались на борту, чтобы самолет мог вылететь, как только появится свободный временной слот. Однако впоследствии из-за неблагоприятных погодных условий самолет вернулся в Аликанте,

– пояснил представитель авиакомпании.

Пассажиров проинформировали об изменениях в маршруте по электронной почте и через уведомления сотрудников аэропорта Аликанте. Им предложили доступные варианты дальнейшего путешествия, обеспечили ночлег и провели бронирование мест на следующие рейсы.

Но рейс FR2955 оказался не единственным, пострадавшим из-за шторма "Боэло". В течение выходных плохая погода охватила всю Великобританию, а скорость порывов ветра достигала 135 километров в час.

В воскресенье в двух самых загруженных аэропортах страны пришлось отменить десятки рейсов – в том числе в Эдинбург, Париж, Рим и Абердин. В Шотландии из-за сильного ветра и поваленных деревьев пришлось перекрыть основные автомобильные дороги и закрыть несколько участков железной дороги.

Метеорологическая служба объявила об "оранжевом" уровне опасности, который действовал вплоть до вечера понедельника. Шторм "Боэло" сформировался всего через несколько часов после того, как на юго-западе страны утих предыдущий шторм сезона – "Остин".