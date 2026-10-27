Шторм зірвав посадку Ryanair у Британії: літак приземлився за тисячі кілометрів

Шторм "Боело" нещодавно досягнув Великої Британії – і через небезпеку, що він спричинив, літак Ryanair, що мав прибути до країни, був змушений змінити маршрут, і натомість приземлився в Іспанії, пише The Independent.

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Чому літак Ryanair приземлився не в тій країні?

Рейс FR2955 вилетів з аеропорту Дубліна о 22:19 в суботу і мав прямувати до Ньюкі у графстві Корнуолл, а вже після цього – до Бристоля. Звичайний переліт між цими містами короткий та триває менше ніж півтори години, але через погану погоду посадку довелося скасувати.

Літак Boeing 737-800 набрав крейсерську висоту у 27 000 футів, а після цього вже почав знижуватися для заходу на посадку в аеропорту Бристоля. Але погода виявилася надто складною, тож від посадки довелося відмовитися. А за даними сервісу відстеження авіарейсів, літакові довелося відлетіти майже на 1600 кілометрів від Бристоля, перетнути Ла-Манш, пролетіти над Францією, і тоді він попрямував на південь Іспанії.

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Лише у неділю о 01:16 літак приземлився в аеропорту Аліканте – Ельче. Сталося це десь через три години після вильоту з Дубліна. Представник Ryanair пояснив, що рейс з Аліканте до Ньюкі спершу перенаправили до Дубліна через сильний вітер у першому аеропорту.

У цей час пасажири залишалися на борту, щоб літак міг вилетіти, щойно з’явиться доступний часовий слот. Однак згодом через несприятливі погодні умови літак повернувся до Аліканте– пояснив представник авіакомпанії.

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Пасажирів повідомили про зміни у маршруті електронною поштою та через сповіщення працівників аеропорту Аліканте. Їм запропонували доступні варіанти подальшої подорожі, надали ночівлю та забронювали місця на наступні рейси.

Але FR2955 став не єдиним рейсом, що постраждав через шторм "Боело". Протягом вихідних погана погода накрила усю Велику Британію, а швидкість поривів вітру сягала 135 кілометрів на годину.

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У неділю у двох найбільш завантажених аеропортах у країні довелося скасувати десятки рейсів – зокрема й до Единбурга, Парижа, Рима та Абердіна. У Шотландії через сильний вітер та повалені дерева довелося перекрити основні автомобільні дороги та закрити кілька ділянок залізниці.

Метеорологічна служба оголосила про помаранчевий рівень небезпеки, що тривав аж до вечора понеділка. Шторм "Боело" сформувався всього через кілька годин після того, як на південному заході країни вщух попередній шторм сезону – "Остін".