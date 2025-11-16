Апокалиптический шторм накрыл Аргентину: в сети показали впечатляющие кадры

В Аргентине произошел шторм. Жители округа Хенераль-Вильегас стали свидетелями невероятного явления, от которого перехватывает дыхание.

Из-за стихии там повалило на землю пальмы, также большая часть города осталась без электричества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Смотрите также Затопленные улицы и эвакуации из ТРЦ: в Румынии был масштабный шторм

Какие последствия шторма в Аргентине?

В сети отмечают, что столь мощный шторм образовался в результате столкновения ледяных воздушных масс в небе с раскаленной земной поверхностью. Власти были вынуждены объявить "оранжевый" уровень опасности.

Впечатляющие кадры шторма в Аргентине: видео GlobeUpdate

Свидетели стихии сталкиваются с реальными испытаниями. Кроме дождей, которые могут вызвать наводнения, небо пронизывают молнии, а с градом и ураганным ветром скоростью до 70 километров в час город погружается в хаос.

Шторм в Аргентине: видео CMNS_Media

В частности, невероятный град выпал на Нуэва-Леманне, оставив после себя впечатляющие куски льда.

В Аргентине во время шторма выпал град: Rafaela Noticias

Где еще есть штормы?