Апокаліптичний шторм накрив Аргентину: у мережі показали вражаючі кадри

В Аргентині стався шторм. Мешканці округу Хенераль-Вільєгас стали свідками неймовірного явища, від якого перехоплює подих.

Через стихію там повалило на землю пальми, також велика частина міста залишилася без електрики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Дивіться також Затоплені вулиці та евакуації з ТРЦ: у Румунії був масштабний шторм

Які наслідки шторму в Аргентині?

У мережі зазначають, що настільки потужний шторм утворився внаслідок зіткнення крижаних повітряних мас у небі з розпеченою земною поверхнею. Влада була змушена оголосити "помаранчевий" рівень небезпеки.

Вражаючі кадри шторму в Аргентині: відео GlobeUpdate

Свідки стихії стикаються з реальними випробуваннями. Окрім дощів, які можуть спричинити повені, небо пронизують блискавки, а з градом та ураганним вітром швидкістю до 70 кілометрів за годину місто занурюється в хаос.

Шторм в Аргентині: відео CMNS_Media

Зокрема, неймовірний град випав на Нуева-Леманні, залишивши після себе вражаючі шматки льоду.

В Аргентині під час шторму випав град: Rafaela Noticias

Де ще є шторми?