Апокаліптичний шторм накрив Аргентину: у мережі показали вражаючі кадри
- В Аргентині шторм спричинив падіння пальм і відключення електрики в окрузі Хенераль-Вільєгас.
- Шторм супроводжувався сильним вітром, блискавками та градом, влада оголосила "помаранчевий" рівень небезпеки.
В Аргентині стався шторм. Мешканці округу Хенераль-Вільєгас стали свідками неймовірного явища, від якого перехоплює подих.
Через стихію там повалило на землю пальми, також велика частина міста залишилася без електрики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
Які наслідки шторму в Аргентині?
У мережі зазначають, що настільки потужний шторм утворився внаслідок зіткнення крижаних повітряних мас у небі з розпеченою земною поверхнею. Влада була змушена оголосити "помаранчевий" рівень небезпеки.
Вражаючі кадри шторму в Аргентині: відео GlobeUpdate
Свідки стихії стикаються з реальними випробуваннями. Окрім дощів, які можуть спричинити повені, небо пронизують блискавки, а з градом та ураганним вітром швидкістю до 70 кілометрів за годину місто занурюється в хаос.
Шторм в Аргентині: відео CMNS_Media
Зокрема, неймовірний град випав на Нуева-Леманні, залишивши після себе вражаючі шматки льоду.
В Аргентині під час шторму випав град: Rafaela Noticias
Де ще є шторми?
На Тенерифе активували план надзвичайних ситуацій у відповідь на шторм "Клаудія", який принесе проливні дощі, повені та сильні вітри. На острові обмежили доступ до Національного парку Тейде, закрили кілька шкіл, а жителям рекомендували уникати прибережних районів через небезпеку високих хвиль.
Тоді як ураган "Меліса" досяг Ямайки як шторм 5-ї категорії, викликавши катастрофічні повені та зсуви. Швидкість вітру урагану становить 280 км/год, а тиск опустився до 901 мілібар, що робить його найсильнішим штормом року.